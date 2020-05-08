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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın sevgilisi Can Aydın ile evlendi!

Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın sevgilisi Can Aydın ile evlendi!

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Selcan Hatun'u canlandıran Didem Balçın, uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Can Aydın ile geçtiğimiz mart ayında nişanlanmıştı. Diriliş Ertuğrul dizisindeki performansının ardından Kuruluş Osman kadrosuna da katılan Didem Balçın, önümüzdeki yaz aylarında evlenmeyi planladığı Can Aydın ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu.

Giriş Tarihi: 08.05.2020 17:44 Güncelleme Tarihi: 08.05.2020 17:50
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Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın sevgilisi Can Aydın ile evlendi!

Kuruluş Osman dizisinin yıldızı Didem Balçın, uzun zamandır aşk yaşadığı avukat nişanlısı Can Aydın ile nikah masasına oturdu.

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Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın sevgilisi Can Aydın ile evlendi!

Yaz aylarında evlenmeyip düşünen çift tüm dünyayı kasıp kavuran korona virüs salgını nedeniyle nikah tarihini öne çekip, sessiz sedasız evlendi.

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Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın sevgilisi Can Aydın ile evlendi!

İkili geçtiğimiz Mart ayında, aileleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı törenle nişanlanmıştı.

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Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın sevgilisi Can Aydın ile evlendi!

ATV'de yayınlanan 'Kuruluş Osman' dizisinde 'Selcan Hatun'u canlandıran, 'Joseph K' ve 'Ben Varım' adlı tiyatro oyunlarında da rol alan Didem Balçın, evlilik haberleriyle gündem olmasının ardından yaşıyla merak konusu oldu.

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Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın sevgilisi Can Aydın ile evlendi!

İşte Didem Balçın ve birçok ünlü ismin yaşı…