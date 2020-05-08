Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın sevgilisi Can Aydın ile evlendi!

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Selcan Hatun'u canlandıran Didem Balçın, uzun zamandır aşk yaşadığı avukat sevgilisi Can Aydın ile geçtiğimiz mart ayında nişanlanmıştı. Diriliş Ertuğrul dizisindeki performansının ardından Kuruluş Osman kadrosuna da katılan Didem Balçın, önümüzdeki yaz aylarında evlenmeyi planladığı Can Aydın ile sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu.