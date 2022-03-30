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Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın kısa süre önce anne olmuştu! Eşi bakın kim çıktı

atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Selcan Hatun karakteriyle gönülleri fetheden Didem Balçın, ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Diriliş Ertuğrul dizisindeki performansının ardından Kuruluş Osman kadrosuna da katılan Balçın, kısa bir süre önce anne oldu. Yıldız oyuncunun eşi ise herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 30.03.2022 12:24 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 12:25
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Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın kısa süre önce anne olmuştu! Eşi bakın kim çıktı

Kuruluş Osman dizisi ekranda fırtınalar koparırken dizide Selcan Hatun karakterine hayat veren Didem Balçın en çok konuşulan isimlerden oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın kısa süre önce anne olmuştu! Eşi bakın kim çıktı

Kısa süre önce ilk çocuğunu kucağına alan Balçın'ın eşi herkesi şaşırttı.

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Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın kısa süre önce anne olmuştu! Eşi bakın kim çıktı

İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Didem Balçın ve birçok ünlü isimin hayat arkadaşı...

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Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın kısa süre önce anne olmuştu! Eşi bakın kim çıktı

SALİH BADEMCİ VE EŞİ IMER ÖZGÜN

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Kuruluş Osman’ın Selcan Hatun’u Didem Balçın kısa süre önce anne olmuştu! Eşi bakın kim çıktı