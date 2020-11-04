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Kuruluş Osman'ın Osman'ı Burak Özçivit'in kardeşi şoke etti! Şaşırtan benzerlik...
Kuruluş Osman dizisinin oyuncuları sosyal medyanın gündemine oturdu. Osman Gazi rolüyle kariyerinde zirveye çıkan Burak Özçivit ise başarılı oyunculuğuyla gönüllere taht kurdu. Yeteneği ve yakışıklılığıyla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit'in kardeşini görenler inanamadı. Burak Özçivit'in pek çok kişi tarafından merak edilen kardeşiyle benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit'in inanılmaz benzerliği...
Giriş Tarihi: 04.11.2020 16:25Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 16:29