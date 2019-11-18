Kuruluş Osman’ın Osman Gazisi Burak Özçivit ve baldızının pozu olay oldu!

Yakında Atv ekranlarında başlayacak olan Kuruluş Osman'da 'Osman Gazi' karakterine hayat verecek olan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in baldızıyla olan fotoğrafı sosyal medyada olay oldu. Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde olacak olan 'Kuruluş Osman' dizisinin başrolü Burak Özçivit, kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile iki yıl önce dünyaevine girmiş ve yakın zamanda da çocuklarını kucaklarına almıştı. Burak Özçivit'in Fahriye Evcen'in kardeşi ile olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte o fotoğraf...