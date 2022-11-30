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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Osman Bey’i Burak Özçivit'in kardeşini gören şaştı kaldı! Güzelliği göz kamaştırdı

Kuruluş Osman'ın Osman Bey’i Burak Özçivit'in kardeşini gören şaştı kaldı! Güzelliği göz kamaştırdı

atv'nin yoğun ilgiyle takip edilen tarih dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Osman Bey rolüyle ekranda fırtınalar estiren yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, magazin dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Bugünlerde güzeller güzeli kendisi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen ile ikinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Özçivit özel hayatı da yakın takibe alındı. Özçivit'in kardeşini gören şaştı kaldı. Burçun Özçivit güzelliği ve ağabeyi ile benzerliğiyle şoke etti. İşte Burak Özçivit'in güzeller güzeli kardeşi...

Giriş Tarihi: 30.11.2022 16:27 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 16:27
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Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in kardeşini gören şaştı kaldı! Güzelliği göz kamaştırdı

Kuruluş Osman dizisindeki başarılı performansıyla kariyerinde adeta zirveye ulaşan ünlü oyuncu Burak Özçivit, hem iş hayatıyla hem de özel hayatıyla adından sık sık söz ettiriyor. Özel hayatının her ayrıntısı merak edilen Burak Özçivit'in kardeşini görenler gözlerine inanamadı.

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Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in kardeşini gören şaştı kaldı! Güzelliği göz kamaştırdı

Burçun Özçivit güzelliğiyle kendisine göz kamaştırırken Burak Özçivit'le benzerlikleri de görenleri hayrete düşürdü. İşte Burak Özçivit'in kardeşi Burçun Özçivit ve ünlü isimlerinde kardeşleri...

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Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in kardeşini gören şaştı kaldı! Güzelliği göz kamaştırdı

İpek Filiz Yazıcı'nın kardeşi Duru Yazıcı

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Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in kardeşini gören şaştı kaldı! Güzelliği göz kamaştırdı

ASLI ENVER'İN KARDEŞİ ANIL ENVER

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Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in kardeşini gören şaştı kaldı! Güzelliği göz kamaştırdı