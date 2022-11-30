Kuruluş Osman'ın Osman Bey’i Burak Özçivit'in kardeşini gören şaştı kaldı! Güzelliği göz kamaştırdı

atv'nin yoğun ilgiyle takip edilen tarih dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Osman Bey rolüyle ekranda fırtınalar estiren yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, magazin dünyasının dikkat çeken isimleri arasında yer alıyor. Bugünlerde güzeller güzeli kendisi gibi oyuncu eşi Fahriye Evcen ile ikinci bebeğini kucağına almaya hazırlanan Özçivit özel hayatı da yakın takibe alındı. Özçivit'in kardeşini gören şaştı kaldı. Burçun Özçivit güzelliği ve ağabeyi ile benzerliğiyle şoke etti. İşte Burak Özçivit'in güzeller güzeli kardeşi...