Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in annesi şaşkına çevirdi! Görenler ablası sandı

Burak Özçivit'in annesi görenleri kendisine hayran bıraktı. Kuruluş Osman'daki performansıyla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş hayran kitlesine sahip olan oyuncu, ailesiyle merak konusu oldu. Zaman zaman kardeşiyle gündem olan Özçivit'in annesi ise güzelliğiyle hayran bıraktı. Görenler ablası sandı... İşte Burak Özçivit'in annesi...