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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in annesi şaşkına çevirdi! Görenler ablası sandı

Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in annesi şaşkına çevirdi! Görenler ablası sandı

Burak Özçivit'in annesi görenleri kendisine hayran bıraktı. Kuruluş Osman'daki performansıyla ekranda fırtınalar estiren Burak Özçivit, izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da geniş hayran kitlesine sahip olan oyuncu, ailesiyle merak konusu oldu. Zaman zaman kardeşiyle gündem olan Özçivit'in annesi ise güzelliğiyle hayran bıraktı. Görenler ablası sandı... İşte Burak Özçivit'in annesi...

Giriş Tarihi: 01.06.2022 14:44
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Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in annesi şaşkına çevirdi! Görenler ablası sandı

Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla kariyerinde zirveye çıkan Burak Özçivit, ekranların en sevilen isimlerinden oldu.

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Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in annesi şaşkına çevirdi! Görenler ablası sandı

Özel hayatıyla yakın takibe alınan yakışıklı oyuncunun annesini görenler inanamadı. İşte Burak Özçivit'in annesi Ceylan Özçivit...

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Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in annesi şaşkına çevirdi! Görenler ablası sandı

Yiğit Koçak'ın annesi

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Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in annesi şaşkına çevirdi! Görenler ablası sandı
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Kuruluş Osman’ın Osman Bey’i Burak Özçivit’in annesi şaşkına çevirdi! Görenler ablası sandı