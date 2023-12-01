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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Malhun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın bebek heyecanı! Haberi böyle doğruladı: "Birkaç gün kendime gelemedim"

Kuruluş Osman’ın Malhun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın bebek heyecanı! Haberi böyle doğruladı: "Birkaç gün kendime gelemedim"

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıldır aşk yaşadığı Berk Oktay ile Eylül 2022'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan Atiksoy ve Oktay'dan bebek müjdesi gelmişti. İlk kez konuşan güzel oyuncu, "Berk'i ilk defa onu böyle gördüm" dedi.

Giriş Tarihi: 01.12.2023 14:27 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 14:27
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Kuruluş Osman’ın Malhun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın bebek heyecanı! Haberi böyle doğruladı: Birkaç gün kendime gelemedim

2022'nin ilk aylarında evlilik yolunda ilk adımı atan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 10 Eylül 2022'de Polonezköy'de düğün yapmış, bir gün önce de evlerinin bahçesinde nikah masasına oturmuştu. İkili, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı törenle mutluluğa 'evet' demişti.

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Kuruluş Osman’ın Malhun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın bebek heyecanı! Haberi böyle doğruladı: Birkaç gün kendime gelemedim

EL ELE ALIŞVERİŞ TURU

Berk Oktay ile eşi Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki gün Vadistanbul'da el ele objektiflere yansıdı. Oyuncu çift, bebek mağazalarında tur attıktan sonra bir restoranda yemek yemeden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Kuruluş Osman’ın Malhun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın bebek heyecanı! Haberi böyle doğruladı: Birkaç gün kendime gelemedim

"2.5 AYLIK HAMİLEYİM"

Hamilelik haberlerini doğrulayan güzel oyuncu, "Evet, haber doğru. 2.5 aylık hamileyim. Cinsiyeti henüz belli değil. Hamilelik güzel geçiyor. Berk baba olacağını öğrendiğinde çok heyecanlandı. İlk defa onu böyle gördüm. Uzun zamandır biz de çok istiyorduk. Bu haber bizi çok mutlu etti" şeklinde konuştu.

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Kuruluş Osman’ın Malhun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın bebek heyecanı! Haberi böyle doğruladı: Birkaç gün kendime gelemedim

"HEYECANDAN BİRKAÇ GÜN KENDİME GELEMEDİM"

Baba olacağı haberini aldığında yaşadığı mutluluğu paylaşan Berk Oktay, "O duyguyu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama birkaç gün heyecandan kendime gelemedim. İsim düşünmedik, sağlıkla aramıza gelmesini istiyoruz. Sabırsızca bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

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Kuruluş Osman’ın Malhun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın bebek heyecanı! Haberi böyle doğruladı: Birkaç gün kendime gelemedim

"YILDIZ HAYATIMDA BAŞIMA GELMİŞ EN GÜZEL ŞEY"

Yakışıklı oyuncu, geçtiğimiz aralık ayında eşiyle birlikte katıldığı etkinlikte romantik bir açıklamaya imza atmıştı.