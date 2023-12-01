01 Aralık 2023, Cuma
Kuruluş Osman’ın Malhun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın bebek heyecanı! Haberi böyle doğruladı: "Birkaç gün kendime gelemedim"
Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıldır aşk yaşadığı Berk Oktay ile Eylül 2022'de nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleriyle sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden olan Atiksoy ve Oktay'dan bebek müjdesi gelmişti. İlk kez konuşan güzel oyuncu, "Berk'i ilk defa onu böyle gördüm" dedi.
Giriş Tarihi: 01.12.2023 14:27 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 14:27
- 1
- 7
- 2
- 7
- 3
- 7
- 4
- 7
- 5
- 7