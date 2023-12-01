Kuruluş Osman’ın Malhun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın bebek heyecanı! Haberi böyle doğruladı: "Birkaç gün kendime gelemedim"

"2.5 AYLIK HAMİLEYİM"

Hamilelik haberlerini doğrulayan güzel oyuncu, "Evet, haber doğru. 2.5 aylık hamileyim. Cinsiyeti henüz belli değil. Hamilelik güzel geçiyor. Berk baba olacağını öğrendiğinde çok heyecanlandı. İlk defa onu böyle gördüm. Uzun zamandır biz de çok istiyorduk. Bu haber bizi çok mutlu etti" şeklinde konuştu.