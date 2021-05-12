Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy yaşıyla herkesi şaşırttı!

Atv ekranlarında her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy, tüm dikkatleri üzerine çekti. Hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Atiksoy, özel hayatıyla mercek altına alındı. Bir süredir oyuncu Berk Oktay ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiren Yıldız Çağrı Atiksoy'un yaşı merak konusu oldu. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve birçok ünlü ismin yaşı...