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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy yaşıyla herkesi şaşırttı!

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy yaşıyla herkesi şaşırttı!

Atv ekranlarında her hafta izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy, tüm dikkatleri üzerine çekti. Hem güzelliğiyle hem de oyunculuğuyla kendisine hayran bırakan Atiksoy, özel hayatıyla mercek altına alındı. Bir süredir oyuncu Berk Oktay ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiren Yıldız Çağrı Atiksoy'un yaşı merak konusu oldu. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve birçok ünlü ismin yaşı...

Giriş Tarihi: 12.05.2021 15:15 Güncelleme Tarihi: 12.05.2021 15:15
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Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy yaşıyla herkesi şaşırttı!

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle adından söz ettiren Yıldız Çağrı Atiksoy, yaşıyla merak konusu oldu. İşte Yıldız Çağrı Atiksoy ve birçok ünlü ismin yaşı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy yaşıyla herkesi şaşırttı!

Birkan Sokullu - 6 Ekim 1985

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Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy yaşıyla herkesi şaşırttı!

Farah Zeynep Abdullah - 17 Ağustos 1989

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Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy yaşıyla herkesi şaşırttı!

Gözde Seda Altuner - 16 Haziran 1982

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Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy yaşıyla herkesi şaşırttı!

Şükrü Özyıldız - 18 Şubat 1988