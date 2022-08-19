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Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın nikah davetiyesi ortaya çıktı! Davetiyede alkışlanacak detay
ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan 'Bir Küçük Günışığı' adlı dizide rol alan ünlü oyuncu Berk Oktay ve Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy'un nikahına sayılı günler kala davetiye ortaya çıktı. Davetiyedeki detay konukların gönlünü şimdiden fethetti. İşte ayrıntılar…