Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın nikah davetiyesi ortaya çıktı! Davetiyede alkışlanacak detay

DÜĞÜN POLENEZKÖY'DE

Kuruluş Osman dizisinde seyirciyle buluşan Yıldız Çağrı Atiksoy ile bu sezon "Bir Küçük Gün Işığı" dizisinde başrol oynayacak olan Berk Oktay 10 Eylül'de de dostları için Polonezköy'de bir düğün organize edecek.