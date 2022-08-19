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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın nikah davetiyesi ortaya çıktı! Davetiyede alkışlanacak detay

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın nikah davetiyesi ortaya çıktı! Davetiyede alkışlanacak detay

ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan 'Bir Küçük Günışığı' adlı dizide rol alan ünlü oyuncu Berk Oktay ve Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy'un nikahına sayılı günler kala davetiye ortaya çıktı. Davetiyedeki detay konukların gönlünü şimdiden fethetti. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 19.08.2022 12:57
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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın nikah davetiyesi ortaya çıktı! Davetiyede alkışlanacak detay

Ünlü oyuncu Berk Oktay, geçen aylarda sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy'u İzmir'deki ailesinden istemiş ve ikili evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın nikah davetiyesi ortaya çıktı! Davetiyede alkışlanacak detay

9 EYLÜL'DE EN ANLAMLI İMZA

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, 9 Eylül'de hayatlarının en anlamlı imzasını atacak.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın nikah davetiyesi ortaya çıktı! Davetiyede alkışlanacak detay

SALGIN YÜZÜNDEN DÜĞÜN ERTELENMİŞTİ…

Geçen yıl pandemi ve yoğun set trafiği nedeniyle nikahlarını sonbahara erteleyen ünlü çiftin düğün davetiyesi de ortaya çıktı.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın nikah davetiyesi ortaya çıktı! Davetiyede alkışlanacak detay

DÜĞÜN POLENEZKÖY'DE

Kuruluş Osman dizisinde seyirciyle buluşan Yıldız Çağrı Atiksoy ile bu sezon "Bir Küçük Gün Işığı" dizisinde başrol oynayacak olan Berk Oktay 10 Eylül'de de dostları için Polonezköy'de bir düğün organize edecek.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay’ın nikah davetiyesi ortaya çıktı! Davetiyede alkışlanacak detay

Evlilik teklfinden romantik paylaşım...