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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy karnı burnunda halini paylaştı! Berk Oktay'ın eşine rol arkadaşı Özge Törer...

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy karnı burnunda halini paylaştı! Berk Oktay'ın eşine rol arkadaşı Özge Törer...

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterine hayat veren ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, hamilelik pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. 6 aylık hamile olan Atiksoy'un büyüyen karnı dikkat çekerken, paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Atiksoy'un bu paylaşımına, meslektaşı Özge Törer de kayıtsız kalamadı. Güzel oyuncu Atiksoy'dan karnı burnunda pozlar...

Giriş Tarihi: 11.03.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 09:18
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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy karnı burnunda halini paylaştı! Berk Oktay’ın eşine rol arkadaşı Özge Törer...

Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterine hayat veren Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı Berk Oktay ile 2022 yılında dünyaevine girdi. Mutlu evlilikleriyle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen ikiliden geçen aylarda bebek müjdesi geldi.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy karnı burnunda halini paylaştı! Berk Oktay’ın eşine rol arkadaşı Özge Törer...

Şimdilerde 6 aylık hamile olan Atiksoy, arkadaşlarıyla tatile çıktı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, hafta sonu tatil kaçamağından kareler paylaşmayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncu, karnı burnunda verdiği pozları art arda Instagram hesabından paylaşarak takipçilelerinin beğenisine sundu.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy karnı burnunda halini paylaştı! Berk Oktay’ın eşine rol arkadaşı Özge Törer...

Bu karelerle birlikte ünlü oyuncunun büyüyen karnı da dikkat çekti. Atiksoy'un karnı burnunda tatil pozları kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Atiksoy'un paylaşımına Özge Törer ve Esra Erol da yorum yaptı.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy karnı burnunda halini paylaştı! Berk Oktay’ın eşine rol arkadaşı Özge Törer...

Esra Erol, nazar boncuğu emojileriyle yorumda bulunurken, Özge Törer ise fotoğrafları ilk beğenen isimlerden oldu.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy karnı burnunda halini paylaştı! Berk Oktay’ın eşine rol arkadaşı Özge Törer...

İşte Yıldız Çağrı Atiksoy'un o paylaşımı...