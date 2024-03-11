11 Mart 2024, Pazartesi
Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun'u Yıldız Çağrı Atiksoy karnı burnunda halini paylaştı! Berk Oktay'ın eşine rol arkadaşı Özge Törer...
ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterine hayat veren ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, hamilelik pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı. 6 aylık hamile olan Atiksoy'un büyüyen karnı dikkat çekerken, paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. Atiksoy'un bu paylaşımına, meslektaşı Özge Törer de kayıtsız kalamadı. Güzel oyuncu Atiksoy'dan karnı burnunda pozlar...
Giriş Tarihi: 11.03.2024 09:18 Güncelleme Tarihi: 11.03.2024 09:18
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