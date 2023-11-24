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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’dan müjdeli haber! Bebek geliyor
atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yıldız Çağrı Atiksoy, geçtiğimiz yıl eylül ayında Berk Oktay ile nikah masasına oturmuştu. Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Atiksoy ve Oktay'dan bebek müjdesi geldi.
Giriş Tarihi: 24.11.2023 17:01Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 17:02