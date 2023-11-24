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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’dan müjdeli haber! Bebek geliyor

Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’dan müjdeli haber! Bebek geliyor

atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle izleyici karşısına çıkan Yıldız Çağrı Atiksoy, geçtiğimiz yıl eylül ayında Berk Oktay ile nikah masasına oturmuştu. Sanat dünyasının en sevilen çiftlerinden olan Atiksoy ve Oktay'dan bebek müjdesi geldi.

Giriş Tarihi: 24.11.2023 17:01 Güncelleme Tarihi: 24.11.2023 17:02
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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’dan müjdeli haber! Bebek geliyor

Güzel oyuncu Yıldız Çağri Atiksoy, uzun süredir aşk yaşadığı Berk Oktay ile 10 Eylül 2022'de nikah masasına oturmuştu.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’dan müjdeli haber! Bebek geliyor

Sanat dünyasının örnek gösterilen çiftlerinden biri olarak gösterilen ve her yerde el ele, göz göze olan ünlü oyuncu çift cephesinden güzel haber geldi.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’dan müjdeli haber! Bebek geliyor

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Yıldız Çağrı Atiksoy 3 aylık hamile.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’dan müjdeli haber! Bebek geliyor

Atiksoy uzun süredir atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da Malhun Hatun rolüne hayat veriyor.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’dan müjdeli haber! Bebek geliyor

Başarılı oyuncunun senaryoda karakteri devam ettiği için sağlığı el verdiği sürece projeye devam edeceği konuşuluyor.