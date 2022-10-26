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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy güzelliğiyle hayran bıraktı! Makyajsız haline beğeni yağdı

Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy güzelliğiyle hayran bıraktı! Makyajsız haline beğeni yağdı

atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman yeni sezonda da reyting rekorları kırmaya devam ederken dizinin Malhun Hatun'u ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Geçtiğimiz aylarda Berk Oktay'la görkemli bir düğünle nikah masasına oturan güzel oyuncu makyajsız haliyle hayran bıraktı. İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğal hali...

Giriş Tarihi: 26.10.2022 15:50 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 16:23
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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy güzelliğiyle hayran bıraktı! Makyajsız haline beğeni yağdı

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Malhun Hatun karakteriyle hayran bırakan Yıldız Çağrı Atiksoy, özel hayatıyla mercek altına alındı.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy güzelliğiyle hayran bıraktı! Makyajsız haline beğeni yağdı

Atiksoy'un makyajsız hali sevenlerinden tam puan aldı.

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy güzelliğiyle hayran bıraktı! Makyajsız haline beğeni yağdı

İşte Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğal hali…

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy güzelliğiyle hayran bıraktı! Makyajsız haline beğeni yağdı

Yıldız Çağrı Atiksoy

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Kuruluş Osman’ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy güzelliğiyle hayran bıraktı! Makyajsız haline beğeni yağdı

Yıldız Çağrı Atiksoy