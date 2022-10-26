Kuruluş Osman'ın Malhun Hatun’u Yıldız Çağrı Atiksoy güzelliğiyle hayran bıraktı! Makyajsız haline beğeni yağdı

atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman yeni sezonda da reyting rekorları kırmaya devam ederken dizinin Malhun Hatun'u ekranın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Geçtiğimiz aylarda Berk Oktay'la görkemli bir düğünle nikah masasına oturan güzel oyuncu makyajsız haliyle hayran bıraktı. İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Yıldız Çağrı Atiksoy'un doğal hali...