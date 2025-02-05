05 Şubat 2025, Çarşamba
Kuruluş Osman'ın Komutan Lucas'ı Özgür Çevik bakın aslen nereli çıktı
Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Kuruluş Osman dizisinde 'Komutan Lucas' karakterine hayat veren Özgür Çevik'in hayatı, yeni bölüm fragmanıyla birlikte merakları artırdı. Sevenleri tarafından yakın takibe alınan Çevik'in memleketi de en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Sarışınlığıyla dikkat çeken oyuncu, bakın aslen nereliymiş!
Giriş Tarihi: 05.02.2025 16:01 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 16:01