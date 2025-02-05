Kuruluş Osman’ın Komutan Lucas’ı Özgür Çevik bakın aslen nereli çıktı

2015-2018 yılları arasında ATV'de yayınlanan "Kırgın Çiçekler" adlı dizide ise 'Toprak' karakterini başarıyla canlandırdı. Son olarak ise İyilik" adlı dizide Koray karakterine hayat verdi. Özgür Çevik ayrıca "Romantika Müzikali" ve "Damdaki Kemancı" adlı müzikallerde yer almıştır. "Şubat" ,"Saklı Kalan" ,"İtirazım Var" ,"Kırgın Çiçekler" ,"Kaygı" ,"Yeşilçam" ,"Sen Ben Lenin" ,"İyilik","Kaçış" , ''Alparslan: Büyük Selçuklu' 'rol aldığı bazı dizi ve filmler olarak sıralanabilir.