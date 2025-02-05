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Kuruluş Osman'ın Komutan Lucas'ı Özgür Çevik bakın aslen nereli çıktı

Burak Özçivit'in başrolünde olduğu Kuruluş Osman dizisinde 'Komutan Lucas' karakterine hayat veren Özgür Çevik'in hayatı, yeni bölüm fragmanıyla birlikte merakları artırdı. Sevenleri tarafından yakın takibe alınan Çevik'in memleketi de en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Sarışınlığıyla dikkat çeken oyuncu, bakın aslen nereliymiş!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 05.02.2025 16:01 Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 16:01
Kuruluş Osman’ın Komutan Lucas’ı Özgür Çevik bakın aslen nereli çıktı

atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölüm fragmanı heyecanı daha da artırdı. Dizinin 179. bölüm 2. fragmanında Osman Bey'in Lucas'ın cezasını kestiği görüldü.

Kuruluş Osman’ın Komutan Lucas’ı Özgür Çevik bakın aslen nereli çıktı

Bunun üzerine izleyiciler de Komutan Lucas'a hayat veren Özgür Çevik'in hayatını merak edip araştırmaya başladı.

Kuruluş Osman’ın Komutan Lucas’ı Özgür Çevik bakın aslen nereli çıktı

Özellikle "Yabancı Damat" dizisinde canlandırdığı "Niko" karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncun, memleketi en çok merak edilen konular arasına girdi.

Kuruluş Osman’ın Komutan Lucas’ı Özgür Çevik bakın aslen nereli çıktı

Geçtiğimizi yıl Hatice Kartoğlu ile dünyaevine giren ünlü oyuncu bakın aslan nereliymiş...

Kuruluş Osman’ın Komutan Lucas’ı Özgür Çevik bakın aslen nereli çıktı

MEMLEKETİ BAKIN NERESİYMİŞ!

Sarışınlığıyla yabancılara benzetilen Çevik'in "Ankaralı" olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Kuruluş Osman’ın Komutan Lucas’ı Özgür Çevik bakın aslen nereli çıktı

Özgür Çevik kimdir?

Özgür Çevik, 27 Mayıs 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Beş yaşına kadar İstanbul'da büyümüş olan Çevik, ilkokulu Amasya'da, ortaokulu Lüleburgaz'da ve liseyi ise Bingöl ve İzmit'te Kocaeli Anadolu Lisesi'nde okudu. Çevik, 1999 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü kazanarak tekrar İstanbul'a döndü ve eğitimle birlikte müzik alanında çalışmalara da devam ettirdi.

Kuruluş Osman’ın Komutan Lucas’ı Özgür Çevik bakın aslen nereli çıktı

Özgür Çevik, 2004 yılında yayınlanan "Akademi Türkiye" yarışmasıyla tanındı. Daha sonra 2004-2007 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan "Yabancı Damat" adlı dizide Niko karakterini canlandırmış ve asıl çıkışını o dönemde yapmıştı. "Avrupa Yakası" ve Kavak Yelleri dizilerinde konuk oyuncu olarak yer alan Çevik, "Gece Sesleri" adlı dizide başrolü üstlendi ve ardından aynı kanalda yayınlanan "Balkan Düğünü" dizisinde de rol aldı.

Kuruluş Osman’ın Komutan Lucas’ı Özgür Çevik bakın aslen nereli çıktı

2015-2018 yılları arasında ATV'de yayınlanan "Kırgın Çiçekler" adlı dizide ise 'Toprak' karakterini başarıyla canlandırdı. Son olarak ise İyilik" adlı dizide Koray karakterine hayat verdi. Özgür Çevik ayrıca "Romantika Müzikali" ve "Damdaki Kemancı" adlı müzikallerde yer almıştır. "Şubat" ,"Saklı Kalan" ,"İtirazım Var" ,"Kırgın Çiçekler" ,"Kaygı" ,"Yeşilçam" ,"Sen Ben Lenin" ,"İyilik","Kaçış" , ''Alparslan: Büyük Selçuklu' 'rol aldığı bazı dizi ve filmler olarak sıralanabilir.