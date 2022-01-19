Kuruluş Osman'ın Göktuğ’u Burak Çelik’in eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Göktuğ karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Burak Çelik, kendisine hayran bıraktı. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde büyük sıçrama yapan yakışıklı oyuncu, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Burak Çelik'in bir dönem başarılı oyuncuyla aşk yaşadığını görenler şaştı kaldı. İşte Burak Çelik'in eski sevgilisi...