19 Ocak 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Göktuğ’u Burak Çelik’in eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

Kuruluş Osman'ın Göktuğ’u Burak Çelik’in eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı Göktuğ karakteriyle ekranda fırtınalar estiren Burak Çelik, kendisine hayran bıraktı. Başarılı oyunculuğuyla kariyerinde büyük sıçrama yapan yakışıklı oyuncu, izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Burak Çelik'in bir dönem başarılı oyuncuyla aşk yaşadığını görenler şaştı kaldı. İşte Burak Çelik'in eski sevgilisi...

Giriş Tarihi: 19.01.2022 15:34 Güncelleme Tarihi: 19.01.2022 15:35
  • 1
  • 83
Kuruluş Osman’ın Göktuğ’u Burak Çelik’in eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

Kuruluş Osman'ın Göktuğ'u Burak Çelik, özel hayatıyla izleyiciler tarafından mercek altına alındı. Oyunculuğu kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Çelik'in eski sevgilisi görenleri şaşırttı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 83
Kuruluş Osman’ın Göktuğ’u Burak Çelik’in eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

İşte Burak Çelik başta olmak üzere ünlü isimlerin eski eşleri ve sevgilileri...

  • 3
  • 83
Kuruluş Osman’ın Göktuğ’u Burak Çelik’in eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

BURAK ÖZÇİVİT – CEYLAN ÇAPA

  • 4
  • 83
Kuruluş Osman’ın Göktuğ’u Burak Çelik’in eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

FAHRİYE EVCEN – ÖZCAN DENİZ

  • 5
  • 83
Kuruluş Osman’ın Göktuğ’u Burak Çelik’in eski sevgilisi kendisinden daha ünlü çıktı! Gören şaştı kaldı

ÇAĞLA ŞIKEL- BEYAZIT ÖZTÜRK