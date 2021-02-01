Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'ın annesiyle pozu çok konuşuldu: Ancak ablan olabilir

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri olan Aslıhan Karalar, son olarak annesiyle pozunu "Mothers Daughter" notuyla yayınladı. Karalar'ın annesinin genç görüntüsü ve güzelliği gündem oldu. İşte başka Aslıhan Karalar olmak üzere ünlüler ve anneleri...