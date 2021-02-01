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Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'ın annesiyle pozu çok konuşuldu: Ancak ablan olabilir
Kuruluş Osman dizisinde Burçin Hatun karakterine hayat veren Aslıhan Karalar, annesiyle çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan paylaşınca magazin gündemine damga vurdu. Güzel oyuncunun sosyal medya paylaşımını gören hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte başta Aslıhan Karalar olmak üzere diğer ünlülerin anneleri...
Giriş Tarihi: 01.02.2021 09:38Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 09:38