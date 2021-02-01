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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'ın annesiyle pozu çok konuşuldu: Ancak ablan olabilir

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'ın annesiyle pozu çok konuşuldu: Ancak ablan olabilir

Kuruluş Osman dizisinde Burçin Hatun karakterine hayat veren Aslıhan Karalar, annesiyle çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan paylaşınca magazin gündemine damga vurdu. Güzel oyuncunun sosyal medya paylaşımını gören hayranları şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte başta Aslıhan Karalar olmak üzere diğer ünlülerin anneleri...

Giriş Tarihi: 01.02.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 01.02.2021 09:38
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Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'ın annesiyle pozu çok konuşuldu: Ancak ablan olabilir

Sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri olan Aslıhan Karalar, son olarak annesiyle pozunu "Mothers Daughter" notuyla yayınladı. Karalar'ın annesinin genç görüntüsü ve güzelliği gündem oldu. İşte başka Aslıhan Karalar olmak üzere ünlüler ve anneleri...

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Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'ın annesiyle pozu çok konuşuldu: Ancak ablan olabilir

Emina Sandal

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Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'ın annesiyle pozu çok konuşuldu: Ancak ablan olabilir
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Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'ın annesiyle pozu çok konuşuldu: Ancak ablan olabilir

Pelin Karahan

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Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar'ın annesiyle pozu çok konuşuldu: Ancak ablan olabilir

Pelin Karahan ile annesi Nural Koçyiğit