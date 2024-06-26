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Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'in kız kardeşi güzelliğiyle mest etti! Esmer güzeli Burçun aynı abisi gibi...

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi "Kuruluş Osman"ın yıldız oyuncusu Burak Özçivit, sadece oyunculuğuyla değil özel hayatıyla da sürekli gündemde. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen ile sosyal medyada sıkça paylaşımlarda bulunan Özçivit, bu sefer de kız kardeşiyle dikkatleri üzerine çekti. İki çocuk babası Özçivit'in kardeşi abisinin kopyası çıktı. İşte Fahriye Evcen'in görümcesi Burçun Özçivit...

ahaber.com.tr
Giriş: 26.06.2024 09:52 Güncelleme: 26.06.2024 09:52
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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in kız kardeşi güzelliğiyle mest etti! Esmer güzeli Burçun aynı abisi gibi...

Kuruluş Osman dizisindeki performansıyla izleyicilerin gönlünü fetheden Burak Özçivit, ekranların en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in kız kardeşi güzelliğiyle mest etti! Esmer güzeli Burçun aynı abisi gibi...

Burak Özçivit, 2017 yılında meslektaşı Fahriye Evcen ile evlenmiş ve 2019'da Karan'ı kucağına alarak ilk kez babalık heyecanını yaşamıştı. Geçen sene de oğlu Kerem'e kavuşan Özçivit, bu sefer de kardeşiyle gündem oldu.

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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in kız kardeşi güzelliğiyle mest etti! Esmer güzeli Burçun aynı abisi gibi...

Yakışıklı oyuncunun kız kardeş Burçun Özçivit, abisine benzerliğiyle dikkat çekiyor.

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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in kız kardeşi güzelliğiyle mest etti! Esmer güzeli Burçun aynı abisi gibi...

İşte Burak Özçivit başta olmak üzere ünlü isimlerin kardeşleri...

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Kuruluş Osman’ın başrolü Burak Özçivit’in kız kardeşi güzelliğiyle mest etti! Esmer güzeli Burçun aynı abisi gibi...

KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ