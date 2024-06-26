Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit'in kız kardeşi güzelliğiyle mest etti! Esmer güzeli Burçun aynı abisi gibi...

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi "Kuruluş Osman"ın yıldız oyuncusu Burak Özçivit, sadece oyunculuğuyla değil özel hayatıyla da sürekli gündemde. Kendisi gibi oyuncu olan eşi Fahriye Evcen ile sosyal medyada sıkça paylaşımlarda bulunan Özçivit, bu sefer de kız kardeşiyle dikkatleri üzerine çekti. İki çocuk babası Özçivit'in kardeşi abisinin kopyası çıktı. İşte Fahriye Evcen'in görümcesi Burçun Özçivit...