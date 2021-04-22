Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez'in kız kardeşini görenler şaştı kaldı! Bu kadar benzerlik olmaz

Kuruluş Osman dizisinde Bamsı Beyrek karakterine hayat veren Nurettin Sönmez oyunculuğuyla büyük takdir topluyor. Hâl böyle olunca Nurettin Sönmez'in hayatına ilişkin her detay merak ediliyor. Nurettin Sönmez'i beğeniyle takip eden hayranları ünlü oyuncuyla ilgili araştırmalar yaparken, Sönmez'in kardeşiyle olan benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez ve kardeşinin benzerliği...