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Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez'in kız kardeşini görenler şaştı kaldı! Bu kadar benzerlik olmaz

Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez'in kız kardeşini görenler şaştı kaldı! Bu kadar benzerlik olmaz

Kuruluş Osman dizisinde Bamsı Beyrek karakterine hayat veren Nurettin Sönmez oyunculuğuyla büyük takdir topluyor. Hâl böyle olunca Nurettin Sönmez'in hayatına ilişkin her detay merak ediliyor. Nurettin Sönmez'i beğeniyle takip eden hayranları ünlü oyuncuyla ilgili araştırmalar yaparken, Sönmez'in kardeşiyle olan benzerliği herkesi şaşkına çevirdi. İşte Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez ve kardeşinin benzerliği...

Giriş Tarihi: 22.04.2021 05:22 Güncelleme Tarihi: 22.04.2021 05:25
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Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez'in kız kardeşini görenler şaştı kaldı! Bu kadar benzerlik olmaz

Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez ve kardeşi arasındaki benzerliği görünce çok şaşıracaksınız. İşte ünlü isimler ve kardeşleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez'in kız kardeşini görenler şaştı kaldı! Bu kadar benzerlik olmaz

KAAN URGANCIOĞLU

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Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez'in kız kardeşini görenler şaştı kaldı! Bu kadar benzerlik olmaz

KAAN URGANCIOĞLU VE KARDEŞİ

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Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez'in kız kardeşini görenler şaştı kaldı! Bu kadar benzerlik olmaz

TANER ÖLMEZ

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Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez'in kız kardeşini görenler şaştı kaldı! Bu kadar benzerlik olmaz

TANER ÖLMEZ VE KARDEŞİ TAYLAZ ÖZGÜR ÖLMEZ