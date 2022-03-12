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Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez yeni tarzıyla şaşırttı! Eski halinden eser kalmadı

atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da Bamsı Beyrek karakterine hayat veren Nurettin Sönmez, fenomen haline geldi. Oyunculuğuyla hafızalara kazınan Sönmez, karizmasıyla da kendisine hayran bıraktı. Diziden ayrılmasının ardından bir süredir ekrandan uzak kalan oyuncu, son haliyle şaşırttı. Eski halinden eser kalmayan Sönmez görenleri şaşırttı. İşte Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez'in son hali...

Giriş Tarihi: 12.03.2022 15:12
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Kuruluş Osman’ın Bamsı Beyrek’i Nurettin Sönmez yeni tarzıyla şaşırttı! Eski halinden eser kalmadı

Kuruluş Osman'da Bamsı Beyrek karakterine hayat veren Nurettin Sönmez, ekranın en sevilen isimlerinden biri haline gelmişti.

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Kuruluş Osman’ın Bamsı Beyrek’i Nurettin Sönmez yeni tarzıyla şaşırttı! Eski halinden eser kalmadı

Başarılı oyunculuğuyla fenomen haline gelen oyuncu, diziden ayrılmasının ardından bir süredir ekranlardan uzak duruyordu.

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Kuruluş Osman’ın Bamsı Beyrek’i Nurettin Sönmez yeni tarzıyla şaşırttı! Eski halinden eser kalmadı

Uzun süre sonra görülen oyuncunun son hali olay oldu. Diriliş zamanlarındaki tarzına alışık olan hayranları, son halini görünce şaşkına döndü. İşte Nurettin Sönmez'in son hali...

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Kuruluş Osman’ın Bamsı Beyrek’i Nurettin Sönmez yeni tarzıyla şaşırttı! Eski halinden eser kalmadı

Çağlar Ertuğrul

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Kuruluş Osman’ın Bamsı Beyrek’i Nurettin Sönmez yeni tarzıyla şaşırttı! Eski halinden eser kalmadı

Çağlar Ertuğrul