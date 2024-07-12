Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer bakın kimin kızıymış! Güzelliği ondan miras! Tıpkı annesi...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusu Özge Törer, başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Burak Özçivit'in başrolünde olduğu dizide Bala Hatun rolünü canlandıran oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oluyor. Özellikle annesini görenler, adeta mest oluyor. İşte Özge Törer'in güzeller güzeli annesi...