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Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer bakın kimin kızıymış! Güzelliği ondan miras! Tıpkı annesi...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusu Özge Törer, başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Burak Özçivit'in başrolünde olduğu dizide Bala Hatun rolünü canlandıran oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oluyor. Özellikle annesini görenler, adeta mest oluyor. İşte Özge Törer'in güzeller güzeli annesi...

ahaber.com.tr
Giriş: 12.07.2024 16:26 Güncelleme: 12.07.2024 16:26
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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer bakın kimin kızıymış! Güzelliği ondan miras! Tıpkı annesi...

Genç oyuncu Özge Törer, Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Bala Hatun karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer bakın kimin kızıymış! Güzelliği ondan miras! Tıpkı annesi...

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Törer'in annesini görenler şaştı kaldı.

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer bakın kimin kızıymış! Güzelliği ondan miras! Tıpkı annesi...

Anne-kızın benzerliği ise hayrete düşürdü.

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer bakın kimin kızıymış! Güzelliği ondan miras! Tıpkı annesi...

İşte Özge Törer başta olmak üzere ünlülerin anneleri...

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Kuruluş Osman’ın Bala Hatun’u Özge Törer bakın kimin kızıymış! Güzelliği ondan miras! Tıpkı annesi...

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