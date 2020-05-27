27 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuruluş Osman'ın Aygül'ü Buse Arslan hakkındaki gerçekle şaşırttı

Kuruluş Osman'ın Aygül'ü Buse Arslan hakkındaki gerçekle şaşırttı

Atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman izlenme rekorları kırarken dizinin oyuncuları da gündeme oturdu. Sosyal medyanın en çok konuşulan yapımı olan Kuruluş Osman'da Dündar Bey'in kızı Aygül Hatun karakterine hayat veren Buse Arslan Akdeniz ise en çok merak edilen oyuncu oldu. Doğal güzelliğiyle adından söz ettiren Buse Arslan Akdeniz'in başarılı oyunculuğu da göz doldurdu. Buse Arslan Akdeniz hakkında en çok merak edilen konu ise yaşı oldu. İşte Buse Arslan Akdeniz'in yaşı ve hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 17:41 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 17:51
  • 1
  • 80
Kuruluş Osman'ın Aygül'ü Buse Arslan hakkındaki gerçekle şaşırttı
  • 2
  • 80
Kuruluş Osman'ın Aygül'ü Buse Arslan hakkındaki gerçekle şaşırttı

İstanbul'da dünyaya gelen Buse Arslan Akdeniz Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro bölümünü bitirmiştir. Üniversite eğitimini sürdürürken televizyon dizilerinde rol almaya başlayan Arslan, Beykent Üniversitesi'ni bitirdikten sonra Kadir Has Üniversitesinde Oyunculuk Bölümü üzerinde master yapmıştır.

  • 3
  • 80
Kuruluş Osman'ın Aygül'ü Buse Arslan hakkındaki gerçekle şaşırttı

TV oyunculuğu kariyerine ilk kez 2011 yılında "Akasya Durağı" dizisiyle başlamıştır. 2014-2015 yıllarında yayınlanan "Kocamın Ailesi" dizisiyle dikkatleri üzerine çekmesinin ardından 2016 yılında, yayınlanan "Aşk Yalanı Sever" dizisiyle de büyük beğeni almış ve daha geniş çapta tanınmaya başlamıştır.

  • 4
  • 80
Kuruluş Osman'ın Aygül'ü Buse Arslan hakkındaki gerçekle şaşırttı

ROL ALDIĞI DİZİ FİLMLER

- Kocaman Ailem (2018-Berrak)
- Ateş Böceği (2017-Konuk Oyuncu)
- Aşk Yalanı Sever (2016-Peri/Ece Aslan)
- Kocamın Ailesi 1.-2. Sezon (2014-2015-Gülay)
- Kertenkele Yeniden Doğuş 3. Sezon (2016-Didem) 2016
- Bizim Okul (2013-Bölüm Oyuncusu)
- Benim Hala Umudum Var (2013-Beril)
- Yalan Dünya 2. Sezon (2012)
- Avrupa Avrupa 2. Sezon (2012)
- Akasya Durağı 4. Sezon (2011)

  • 5
  • 80
Kuruluş Osman'ın Aygül'ü Buse Arslan hakkındaki gerçekle şaşırttı

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Aygül karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Buse Arslan Akdeniz başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkat çekerken yaşı merak konusu oldu. İşte Buse Arslan Akdeniz ve birçok ünlü ismin yaşı…