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Kuruluş Osman'daki Burak Özçivit'in partneri Aslıhan Karalar at binme dersi alıyor! İşte o kare

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman'ın güzel yıldızı Aslıhan Karalar, Malhun Hatun karakterine hayat verecek. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin ilk eşi Malhun Hatun'u oynayacak olan Aslıhan Karalar, Kuruluş Osman dizisi için özel çalışmalarına devam ediyor. Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in partneri olacak olan Aslıhan Karalar'ın at binme eğitimi sırasındaki görüntüsü dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 05.11.2019 16:16 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 16:27
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Kuruluş Osman'daki Burak Özçivit'in partneri Aslıhan Karalar at binme dersi alıyor! İşte o kare

Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi'nin ilk eşi Malhun Hatun'a hayat verecek olan Aslıhan Karalar, eğitimlerine tüm hızıyla devam ediyor. Güzelliğiyle de dikkat çeken Aslıhan Karalar'ın at bindiği sıradaki pozu sosyal medyada dikkat çekti.

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Kuruluş Osman'daki Burak Özçivit'in partneri Aslıhan Karalar at binme dersi alıyor! İşte o kare

İşte Kuruluş Osman dizisi için at binme ve kılıç kullanma gibi eğitimler alan Aslıhan Karalar'ın o pozu.

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Kuruluş Osman'daki Burak Özçivit'in partneri Aslıhan Karalar at binme dersi alıyor! İşte o kare

Peki Aslıhan Karalar kimdir? Aslıhan Karalar'ın canlandıracağı Malhun Hatun kimdir?

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Kuruluş Osman'daki Burak Özçivit'in partneri Aslıhan Karalar at binme dersi alıyor! İşte o kare

ASLIHAN KARALAR KİMDİR?

Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde dünyaya geldi. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okuyan ve ortaokulda Fransızca öğrenen Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme okuyor.

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Kuruluş Osman'daki Burak Özçivit'in partneri Aslıhan Karalar at binme dersi alıyor! İşte o kare

BEST MODEL BİRİNCİSİ

Küçük yaşlardan bu yana piyona ve bale eğitimi aldı. Instagram adresinin aktif olarak kullanan Aslıhan Karalar'ın 19 bine yakın takipçisi bulunuyor. Aslıhan Karalar, Instagram adresinden sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Aslıhan Karalar aynı zamanda 2017 Best Model of Turkey birinci oldu.