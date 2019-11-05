Kuruluş Osman'daki Burak Özçivit'in partneri Aslıhan Karalar at binme dersi alıyor! İşte o kare

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Kuruluş Osman'ın güzel yıldızı Aslıhan Karalar, Malhun Hatun karakterine hayat verecek. Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin ilk eşi Malhun Hatun'u oynayacak olan Aslıhan Karalar, Kuruluş Osman dizisi için özel çalışmalarına devam ediyor. Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in partneri olacak olan Aslıhan Karalar'ın at binme eğitimi sırasındaki görüntüsü dikkat çekti.