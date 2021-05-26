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Kuruluş Osman’da Togay’dan Kayı Obası’na hain saldırı! Osman Bey şimdi ne yapacak?

İkinci sezonuyla ekranda fırtınalar estirmeye devam eden Kuruluş Osman'ın 60'ncı bölümü 26 Mayıs Çarşamba saat 20:00'de ekrana gelecek. Heyecan ve aksiyon yüklü yeni bölümde, Osman Bey ve Malhun Hatun'un nikahı kıyılırken, Togay yaylaya göçen Kayı Obası katarına saldırarak Bamsı Bey'i ağır yaralayacak. Osman Bey, Moğol saldırısını püskürtmek için ne yapacak? İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 26.05.2021 14:07 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 14:07
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Kuruluş Osman’da Togay’dan Kayı Obası’na hain saldırı! Osman Bey şimdi ne yapacak?

DÜĞÜN TOYU KURULUYOR

Osman Bey ve Malhun Hatun'un evliliği için Kayı Obası'nda düğün toyu kurulur. Uç bölgesinin Türk beylerinin de katıldığı görkemli bir düğün yapılırken, Bala Hatun bu evliliğe olur vermesine rağmen acısını içine atmaya çalışır.

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Kuruluş Osman’da Togay’dan Kayı Obası’na hain saldırı! Osman Bey şimdi ne yapacak?

Mevsimin gelmesi ile düğün toyu ertesinde Kayı obasının Domaniç yaylasına göçmesine karar verilir.

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Kuruluş Osman’da Togay’dan Kayı Obası’na hain saldırı! Osman Bey şimdi ne yapacak?

Obada hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, Moğol valisinin uyarılarına rağmen Togay anlaşmayı bozarak Osman Bey'e saldırmaya karar verir.

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Kuruluş Osman’da Togay’dan Kayı Obası’na hain saldırı! Osman Bey şimdi ne yapacak?

TOGAY'DAN HAİN SALDIRI

Osman Bey, Söğüt'teki işlerini halletmek üzere geride kalırken, göç katarın yola çıktıktan bir süre sonra Togay yönetimindeki Moğolların saldırısına uğrar. Katarın güvenliğinden sorumlu Bamsı Bey, Togay tarafından ağır biçimde yaralanır. Saldırıyı haber alan Osman Bey ve alpleri Moğol saldırısını püskürtmek için harekete geçer.

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Kuruluş Osman’da Togay’dan Kayı Obası’na hain saldırı! Osman Bey şimdi ne yapacak?

BAMSI BEY ÖLECEK Mİ?

Ağır yaralanan Bamsı Bey'in akıbeti ne olacak? Anlaşmayı bozup Kayı Obası'na saldıran Togay'ın hedefi ne? Osman Bey, Moğol saldırısını püskürtmek için ne yapacak? Osman Bey ve Malhun Hatun'un düğününde neler yaşanacak? Bala Hatun ve Malhun Hatun aralarındaki anlaşmazlıkları çözebilecek mi? Nikola, Togay-Osman Bey savaşından nasıl faydalanacak?