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Kuruluş Osman’da Togay’dan Kayı Obası’na hain saldırı! Osman Bey şimdi ne yapacak?
İkinci sezonuyla ekranda fırtınalar estirmeye devam eden Kuruluş Osman'ın 60'ncı bölümü 26 Mayıs Çarşamba saat 20:00'de ekrana gelecek. Heyecan ve aksiyon yüklü yeni bölümde, Osman Bey ve Malhun Hatun'un nikahı kıyılırken, Togay yaylaya göçen Kayı Obası katarına saldırarak Bamsı Bey'i ağır yaralayacak. Osman Bey, Moğol saldırısını püskürtmek için ne yapacak? İşte Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 26.05.2021 14:07 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 14:07
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