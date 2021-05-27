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Kuruluş Osman’da Togay Kayı Obası’na saldırdı! Bamsı Bey şehit düştü
Atv ekranlarının rekortmen dizisi Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan 60'ncı bölümü ile zirvenin sahibi oldu. Dizi, #BamsıBey etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. Türkiye ve dünya gündeminde de yer alan 'Kuruluş Osman'ın 60'ıncı bölümüne, Osman Bey ve Malhun Hatun görkemli bir düğünle evlenirken, Togay, göç yolundaki Kayı Obası'na saldırdı ve Bamsı Bey şehit düştü.
Giriş Tarihi: 27.05.2021 10:52 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 11:27
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