01 Aralık 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuruluş Osman’da Osman Bey’den herkesi şaşırtan hamle! Targun Hatun kararı obada nasıl karşılanacak?

Kuruluş Osman’da Osman Bey’den herkesi şaşırtan hamle! Targun Hatun kararı obada nasıl karşılanacak?

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman'ın 2 Aralık Çarşamba saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek 36'ıncı bölümünde, Targun Hatun'u eş alarak alacağını ilan eden Osman Bey, herkesi şaşırtan bir hamle yapıyor. Hedefine Kulucahisar'ı koyan Osman Bey'in Nikola ile barışması için yapılan teklife karşı çok farklı bir hamle yapıyor. İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...

Giriş Tarihi: 01.12.2020 11:29 Güncelleme Tarihi: 01.12.2020 11:31
  • 1
  • 7
Kuruluş Osman’da Osman Bey’den herkesi şaşırtan hamle! Targun Hatun kararı obada nasıl karşılanacak?

Ağabeyi Savcı ve amcası Dündar'ı Kulucahisar Kalesi'nden kurnaz bir planla kurtaran Osman Bey, Bala Hatun'un kendisine yeni bir eş bulmasına yönündeki tavsiyesinin ardından Targun Hatun'u eş olarak alacağını ilan eder.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 7
Kuruluş Osman’da Osman Bey’den herkesi şaşırtan hamle! Targun Hatun kararı obada nasıl karşılanacak?

Osman Bey tarafından küçük düşürülmenin acısını Flatyos'tan çıkaran Nikola, Yavlak Arslan'dan gelen buluşma teklifini lehine çevirmenin yollarını arar.

  • 3
  • 7
Kuruluş Osman’da Osman Bey’den herkesi şaşırtan hamle! Targun Hatun kararı obada nasıl karşılanacak?

Nikola ile barışması için yapılan teklife, hedefine Kulucahisar'ı koyan Osman Bey'in hamlesi çok farklı olacaktır.

  • 4
  • 7
Kuruluş Osman’da Osman Bey’den herkesi şaşırtan hamle! Targun Hatun kararı obada nasıl karşılanacak?

Osman Bey, Targun Hatun'la evlenecek mi? Kulucahisar Kalesi geri alınabilecek mi? Nikola kendisini hayal kırıklığına uğratan Flatyos'a hangi görevi verecek?

  • 5
  • 7
Kuruluş Osman’da Osman Bey’den herkesi şaşırtan hamle! Targun Hatun kararı obada nasıl karşılanacak?

Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Bamsı Bey, Cerkutay'dan öğrendikleriyle ne yapacak? Osman Bey'in Targun Hatun kararı obada nasıl karşılanacak?