Kuruluş Osman’da Osman Bey’den herkesi şaşırtan hamle! Targun Hatun kararı obada nasıl karşılanacak?

İkinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinde yer alan 'Kuruluş Osman'ın 2 Aralık Çarşamba saat 20.00'de atv'de ekrana gelecek 36'ıncı bölümünde, Targun Hatun'u eş alarak alacağını ilan eden Osman Bey, herkesi şaşırtan bir hamle yapıyor. Hedefine Kulucahisar'ı koyan Osman Bey'in Nikola ile barışması için yapılan teklife karşı çok farklı bir hamle yapıyor. İşte Kuruluş Osman'ın merakla beklenen yeni bölümünde yaşanacaklar...