31 Mart 2022, Perşembe
Kuruluş Osman’da Osman Bey ve Alpleri İnhisar Kalesi’ni fethettiler
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', atv ekranındaki 88'inci bölümüyle nefesleri keserken reytinglerin ve sosyal medyanın zirvesinde yer aldı. Kuruluş Osman'ın heyecanla takip edilen 88'inci bölümüne İnhisar'ın fethi damgasını vurdu. Bütün yaşanan olumsuzluklara rağmen Osman Bey, İnegöl'e giden kapıları tek tek açmakta kararlıdır. Bunun için ilk hedefi İnhisar Kalesi'dir. Osman Bey'in sinsi düşmanı Usta, onun planlarını çözmeye çalışırken Turgut Alp, Kosses ve Alplarıyla İnhisar'a sızan Osman Bey kaleyi fethetti.
Giriş Tarihi: 31.03.2022 12:16 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 12:16
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