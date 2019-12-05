Kuruluş Osman'da Kuruluş Ateşi yandı! Burak Özçivit magazin dünyasını peşine taktı

Kuruluş Osman dizisinin 3. bölümü sonrasında Burak Özçivit herkesin dikkatini çekti. Oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Burak Özçivit, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Burak Özçivit dizide hayat verdiği Osman Gazi karakteriyle zor durumların içinde kalır. Osman, can yoldaşı Aybars'ın katilini bulmak ve Tekfur cinayetinin izini sürmek için gizlice kaleye girer. Ancak Osman'ın yolu ahilerin hazinesini almak için kaleye sızmış olan rahibe ve rahip kılığındaki Bala Hatun, Gonca ve Tursun Bey ile kesilir. Zorluklar içinde devam eden Osman'ın mücadelesini izleyen seyirci Burak Özçivit'in performansını başarılı buldu. Gözde oyuncu izleyicinin ilgi odağı oldu.