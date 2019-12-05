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Kuruluş Osman'da Kuruluş Ateşi yandı! Burak Özçivit magazin dünyasını peşine taktı

Kuruluş Osman dizisinin 3. bölümü sonrasında Burak Özçivit herkesin dikkatini çekti. Oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çeken Burak Özçivit, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla sosyal medyayı salladı. Burak Özçivit dizide hayat verdiği Osman Gazi karakteriyle zor durumların içinde kalır. Osman, can yoldaşı Aybars'ın katilini bulmak ve Tekfur cinayetinin izini sürmek için gizlice kaleye girer. Ancak Osman'ın yolu ahilerin hazinesini almak için kaleye sızmış olan rahibe ve rahip kılığındaki Bala Hatun, Gonca ve Tursun Bey ile kesilir. Zorluklar içinde devam eden Osman'ın mücadelesini izleyen seyirci Burak Özçivit'in performansını başarılı buldu. Gözde oyuncu izleyicinin ilgi odağı oldu.

Giriş Tarihi: 05.12.2019 09:19 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019 09:32
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Kuruluş Osman'da Kuruluş Ateşi yandı! Burak Özçivit magazin dünyasını peşine taktı

ATV'nin yeni gözde dizisi Kuruluş Osman tam gaz devam ediyor. Kuruluş Osman 3. bölümü ile izleyiciyi ekran başına kilitlerken başrol oyuncusu Burak Özçivit dikkatleri çeken isim oldu. Sevilen oyuncunu özel hayatını da merak eden sevenleri sosyal medya hesabını anbean takip eder oldu.

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Kuruluş Osman'da Kuruluş Ateşi yandı! Burak Özçivit magazin dünyasını peşine taktı

Burak Özçivit Instagram hesabından #KuruluşAteşi paylaşımı yaptı. Ünlü oyuncunun hayranları ATV ekranlarındaki Kuruluş Osman'ın 3. bölümünü de büyük ilgiyle takip etti.

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Kuruluş Osman'da Kuruluş Ateşi yandı! Burak Özçivit magazin dünyasını peşine taktı

Özel hayatını mercek altın aldıkları Burak Özçivit'in eski fotoğraflarını gören hayranları şaşkına döndü. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri..

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Kuruluş Osman'da Kuruluş Ateşi yandı! Burak Özçivit magazin dünyasını peşine taktı

Kenan İmirzalıoğlu

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Kuruluş Osman'da Kuruluş Ateşi yandı! Burak Özçivit magazin dünyasını peşine taktı