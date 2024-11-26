Kuruluş Osman’da Gonca ve Holofira’nın akıbeti ne olacak?

172.Bölüm:

SOFİA'NIN ŞEYTANİ PLANI

Sofia'nın, Osman Bey'e unutamayacağı bir acı yaşatmak için eşi Bala Hatun'u o'nun gözleri önünde şehit ettiği tanıtım 'Kuruluş Osman' seyircisinde heyecana neden oldu. Kayılara cehennemi yaşatmak için intikam yeminleri eden Sofia'nın şeytani planı nedir? Bala Hatun şehit mi oluyor? Sofia'nın maskesi düşecek mi? Sofia, Osman Bey'in elinden kurtulabilecek midir?