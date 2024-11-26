26 Kasım 2024, Salı
Kuruluş Osman'da Gonca ve Holofira'nın akıbeti ne olacak?
atv ekranında yayınlanan altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve seyirciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın nefesleri kesecek olan 172. Bölümü, 27 Kasım Çarşamba akşamı 20.00'de ekrana gelecek. Merakla beklenen yeni bölüm öncesi izleyiciler, Gonca ve Holofira'nın akıbetini sorgulamaya başladı. İşte Kuruluş Osman'ın 172. bölümüne dair ipuçları...
Giriş Tarihi: 26.11.2024 11:57 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 11:57