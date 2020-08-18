Kuruluş Osman’da Cüneyt Arkın sürprizi! Sosyal medyadan böyle duyurdu!

Dizinin yapımcılığının yanı sıra, proje tasarım ve senaryosunu da üstlenen Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla efsanevi aktörün 'Kuruluş Osman' kadrosuna katıldığını "Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı?