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Kuruluş Osman’da Cüneyt Arkın sürprizi! Sosyal medyadan böyle duyurdu!
Atv'nin rerkortmen dizisi Kuruluş Osman'da Cüneyt Arkın sürprizi yaşandı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, Aksakallıların reisi rolüyle Kuruluş Osman kadrosuna katıldı. Dizinin yapımcılığını ve proje tasarımını yapan Mehmet Bozdağ, haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yeni sezona bomba gibi hazırlanan Kuruluş Osman, genişleyen kadrosuyla yeni sezonda da ekranlara damga vurmaya hazırlanıyor!
Giriş Tarihi: 18.08.2020 14:12 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 14:22
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Kuruluş Osman’da Cüneyt Arkın süprizi! Sosyal medyadan böyle duyurdu!
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Kuruluş Osman’da Cüneyt Arkın süprizi! Sosyal medyadan böyle duyurdu!
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Kuruluş Osman’da Cüneyt Arkın süprizi! Sosyal medyadan böyle duyurdu!
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Kuruluş Osman’da Cüneyt Arkın süprizi! Sosyal medyadan böyle duyurdu!
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Kuruluş Osman’da Cüneyt Arkın süprizi! Sosyal medyadan böyle duyurdu!