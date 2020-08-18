18 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kuruluş Osman’da Cüneyt Arkın sürprizi! Sosyal medyadan böyle duyurdu!

Kuruluş Osman’da Cüneyt Arkın sürprizi! Sosyal medyadan böyle duyurdu!

Atv'nin rerkortmen dizisi Kuruluş Osman'da Cüneyt Arkın sürprizi yaşandı. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, Aksakallıların reisi rolüyle Kuruluş Osman kadrosuna katıldı. Dizinin yapımcılığını ve proje tasarımını yapan Mehmet Bozdağ, haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yeni sezona bomba gibi hazırlanan Kuruluş Osman, genişleyen kadrosuyla yeni sezonda da ekranlara damga vurmaya hazırlanıyor!

Giriş Tarihi: 18.08.2020 14:12 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020 14:22
  • 1
  • 51
Kuruluş Osman’da Cüneyt Arkın süprizi! Sosyal medyadan böyle duyurdu!
Kuruluş Osman’da Cüneyt Arkın süprizi! Sosyal medyadan böyle duyurdu!

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman'da yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ederken, dizinin kadrosuna bomba bir transfer gerçekleşti. Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 51
Kuruluş Osman’da Cüneyt Arkın süprizi! Sosyal medyadan böyle duyurdu!
Kuruluş Osman’da Cüneyt Arkın süprizi! Sosyal medyadan böyle duyurdu!

Dizinin yapımcılığının yanı sıra, proje tasarım ve senaryosunu da üstlenen Mehmet Bozdağ, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla efsanevi aktörün 'Kuruluş Osman' kadrosuna katıldığını "Niye çok seviliyor? Niye herkesin kahramanı?

  • 3
  • 51
Kuruluş Osman’da Cüneyt Arkın süprizi! Sosyal medyadan böyle duyurdu!
Kuruluş Osman’da Cüneyt Arkın süprizi! Sosyal medyadan böyle duyurdu!

Çünkü gönlüyle konuşuyor. Gönlüyle bakıyor. Bu güzel gönülle yeni sezonu ve karakterini konuştuk. Hoş geldin Cüneyt Arkın" sözleriyle açıkladı.

  • 4
  • 51
Kuruluş Osman’da Cüneyt Arkın süprizi! Sosyal medyadan böyle duyurdu!
Kuruluş Osman’da Cüneyt Arkın süprizi! Sosyal medyadan böyle duyurdu!

Efsanevi oyuncu Cüneyt Arkın'ın 'Kuruluş Osman'ın yeni sezonunda Aksakallıların reisi rolünü canlandıracağı öğrenildi.
Kuruluş Osman'ın kadrosuna katılarak izleyicileri heyecanlandıran Cüneyt Arkın'ın yaşı merak konusu oldu. İşte Cüneyt Arkın ve birçok ünlü ismin yaşı…

  • 5
  • 51
Kuruluş Osman’da Cüneyt Arkın süprizi! Sosyal medyadan böyle duyurdu!
Kuruluş Osman’da Cüneyt Arkın süprizi! Sosyal medyadan böyle duyurdu!

HANDE ERÇEL
24 KASIM 1993