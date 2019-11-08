Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in partneri belli oldu! Aslıhan Karalar kimdir?

Küçük yaşlardan bu yana piyona ve bale eğitimi aldı. Instagram adresinin aktif olarak kullanan Aslıhan Karalar'ın 19 bine yakın takipçisi bulunuyor. Aslıhan Karalar, Instagram adresinden sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

2017 Best Model of Turkey birinci olan Aslıhan Karalar, küçük yaşlardan itibaren sanat eğitimi almış, son zamanda modellik mesleğinin yanında oyunculukta da adından söz ettirmiştir.