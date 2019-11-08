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Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in partneri belli oldu! Aslıhan Karalar kimdir?
Kuruluş Osman dizisi kısa süre içinde ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacakken, başroldeki Burak Özçivit'in partneri merak ediliyordu. Tanıtım fragmanlarıyla rekorlar kıran Kuruluş Osman'ın beklenen kadın oyuncusu belli oldu. Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'e eşlik edecek olan isim Aslıhan Karalar. Peki Aslıhan Karalar kimdir? İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in partneri Aslıhan Karalar hakkındaki gerçekler...
Giriş Tarihi: 08.11.2019 14:09 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 14:25
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