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Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in partneri belli oldu! Aslıhan Karalar kimdir?

Kuruluş Osman dizisi kısa süre içinde ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacakken, başroldeki Burak Özçivit'in partneri merak ediliyordu. Tanıtım fragmanlarıyla rekorlar kıran Kuruluş Osman'ın beklenen kadın oyuncusu belli oldu. Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'e eşlik edecek olan isim Aslıhan Karalar. Peki Aslıhan Karalar kimdir? İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in partneri Aslıhan Karalar hakkındaki gerçekler...

Giriş Tarihi: 08.11.2019 14:09 Güncelleme Tarihi: 08.11.2019 14:25
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Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in partneri belli oldu! Aslıhan Karalar kimdir?

ATV ekranlarının yeni gözdesi Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit'in partneri belli oldu. Burak Özçivit'e Kuruluş Osman'da eşlik edecek isim Aslıhan Karalar oldu. Kuruluş Osman'ın gözdesi hakkındaki detaylar internet dünyasında şimdiden merak edilmeye başladı.

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Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in partneri belli oldu! Aslıhan Karalar kimdir?

Peki Aslıhan Karalar kimdir? İşte Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit'in partneri Aslıhan Karalar hakkındaki gerçekler...

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Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in partneri belli oldu! Aslıhan Karalar kimdir?

ASLIHAN KARALAR KİMDİR?

Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde dünyaya geldi. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okuyan ve ortaokulda Fransızca öğrenen Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme okuyor.

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Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in partneri belli oldu! Aslıhan Karalar kimdir?

Küçük yaşlardan bu yana piyona ve bale eğitimi aldı. Instagram adresinin aktif olarak kullanan Aslıhan Karalar'ın 19 bine yakın takipçisi bulunuyor. Aslıhan Karalar, Instagram adresinden sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

2017 Best Model of Turkey birinci olan Aslıhan Karalar, küçük yaşlardan itibaren sanat eğitimi almış, son zamanda modellik mesleğinin yanında oyunculukta da adından söz ettirmiştir.

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Kuruluş Osman'da Burak Özçivit'in partneri belli oldu! Aslıhan Karalar kimdir?

Çıkan haberler sonrası Aslıhan Karalar'ın özel hayatı da mercek altına alındı. Burak Özçivit ile uyumlu olup olamayacağı merak edilen Aslıhan Karalar'ın boyu merak edildi. Peki Aslıhan Karalar'ın boyu kaç? İşte ünlülerin boyları...