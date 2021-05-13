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Kuruluş Osman zirveyi bırakmadı! Osman Bey Malhun Hatun’la evlenmeye karar verdi
Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan 58. bölümüyle zirvenin sahibi olurken #OsmanBey etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. Yeni bölümün başlamasından itibaren Türkiye gündeminde birinci sıraya oturan ve dünya gündeminde de yer alan 'Kuruluş Osman'ın 58'inci bölümüne, Osman Bey'in, Malhun Hatun'la evlenme kararı ve Umur Bey'in sürprizi damga vurdu.
Giriş Tarihi: 13.05.2021 12:17 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 12:18
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