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Kuruluş Osman zirveyi bırakmadı! Osman Bey Malhun Hatun’la evlenmeye karar verdi

Atv'nin rekortmen dizisi Kuruluş Osman, dün akşam yayınlanan 58. bölümüyle zirvenin sahibi olurken #OsmanBey etiketiyle sosyal medyanın da zirvesindeydi. Yeni bölümün başlamasından itibaren Türkiye gündeminde birinci sıraya oturan ve dünya gündeminde de yer alan 'Kuruluş Osman'ın 58'inci bölümüne, Osman Bey'in, Malhun Hatun'la evlenme kararı ve Umur Bey'in sürprizi damga vurdu.

Giriş Tarihi: 13.05.2021 12:17 Güncelleme Tarihi: 13.05.2021 12:18
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Kuruluş Osman zirveyi bırakmadı! Osman Bey Malhun Hatun’la evlenmeye karar verdi

Osman Bey ve Umur Bey arasındaki çatışmaya mani olan Şeyh Edebalı, Osman Bey'le yalnız konuşarak husumeti bitirmek için ve Kayı Obası'nın selameti için Malhun Hatun'la nikahlanması gerektiğini söyledi. Osman Bey ise Bala Hatun'u düşünerek bu teklife temkinli yaklaştı.

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Kuruluş Osman zirveyi bırakmadı! Osman Bey Malhun Hatun’la evlenmeye karar verdi

Togay'ı tuzağa düşürmeye hazırlanan Nikola, Umur Bey'in gelmediğini öğrenince küplere bindi. Operasyonu iptal etmek zorunda kalan Nikola, taktik değiştirerek Yarhisar Tekfuru'na Togay'a vergisini ödemesi talimatını verdi. Umur Bey ise Osman Bey'in kendisine müdahale etmesinden son derece rahatsız oldu. Malhun Hatun, Osman Bey'i savunmaya kalkınca da çok sinirlenerek emrine verdiği Alpleri geri aldı.

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Kuruluş Osman zirveyi bırakmadı! Osman Bey Malhun Hatun’la evlenmeye karar verdi

Osman Bey'in Moğollara vergi ödemeyi kabul ettiğini öğrenen Nikola, Togay ve Osman Bey'in arasındaki barışı bozmak için plan kurdu. Nikola, amacına ulaşmak için Umur Bey'i Osman Bey'e karşı kışkırtmak istedi. Göktuğ ve Alpleri, Togay'a yollayarak anlaşmaya sadık kalacağını ve vergisini Selçuklu sultanına ödeyeceğini bildiren Osman Bey, Şeyh Edebalı'nın tavsiyesi hakkında Gündüz Bey ve Bamsı Bey'le istişare etti. İki bey de Malhun Hatun'la evlenmesinin obanın geleceği için hayırlı olacağını söyledi.

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Kuruluş Osman zirveyi bırakmadı! Osman Bey Malhun Hatun’la evlenmeye karar verdi

Yüreği ve aklı arasında kalan, Alpleriyle çıktığı avda konuyu etraflıca düşünen Osman Bey, obaya dönünce Bala Hatun'a kararını bildirdi ve rızasını almak istediğini söyledi. Osman Bey'in nikahlanacağı kişinin Malhun Hatun olduğunu ve babası Şeyh Edebalı'nın onay verdiğini öğrenen Bala Hatun oldukça üzülse de Kayı Obası'nın geleceği için rıza gösterdi.

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Kuruluş Osman zirveyi bırakmadı! Osman Bey Malhun Hatun’la evlenmeye karar verdi

İnegöl Kalesi'ne giderek anlaşmayı neden bozduğunu Nikola'ya anlatan Umur Bey, Togay'a saldırmaktan vazgeçmediğini bildirdi. Dönüşte Şeyh Edebalı'nın çağrısına uyarak dergaha giden Umur Bey, Osman Bey'in Malhun Hatun'a talip olduğunu öğrendi. Teklife çok şaşıran Umur Bey, Osman Bey ve Şeyh Edebalı'yı obasına davet etti.