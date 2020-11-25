Kuruluş Osman seyircileri bunu konuşuyor! Burak Özçivit'in değişimi şoke etti

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman'da 'Osman Gazi'yi canlandıran başarılı oyuncu Burak Özçivit'in büyük beğeni topluyor. Oyunculuğuyla birlikte yakışıklılığıyla da konuşulan Burak Özçivit'in hayranları, ünlü oyuncunun hayatına dair her detayı merak ediyor. Kuruluş Osman'ın Osman Gazi'si Burak Özçivit'in yıllar önceki fotoğrafını görenler gözlerine inanamıyor. İşte Burak Özçivit başta olmak üzere ünlülerin geçirdiği değişimler...