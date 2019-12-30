Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in pazar pozu rekor kırdı

Burak Özçivit ATV ekranlarındaki Kuruluş Osman dizisi ile yeniden sevenlerinin karşısına çıkarken, eşi Fahriye Evcen ile magazin dünyasının en çok konuşulan çifti olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma da dikkatleri üzerine çekti. Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit'in Fahriye Evcen ile olan fotoğrafı 10 saatten kısa sürede 1 milyon beğeni aldı.