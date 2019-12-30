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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in pazar pozu rekor kırdı

Burak Özçivit ATV ekranlarındaki Kuruluş Osman dizisi ile yeniden sevenlerinin karşısına çıkarken, eşi Fahriye Evcen ile magazin dünyasının en çok konuşulan çifti olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma da dikkatleri üzerine çekti. Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit'in Fahriye Evcen ile olan fotoğrafı 10 saatten kısa sürede 1 milyon beğeni aldı.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 02:29 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 02:55
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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in pazar pozu rekor kırdı

Kısa sürede ATV'de reyting rekorlarını altüst eden Kuruluş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ile birlikte sosyal medyayı salladı. Burak Özçivit'in kendi hesabından yaptığı paylaşım 10 saatten kısa bir sürede 1 milyondan fazla beğeni aldı.

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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in pazar pozu rekor kırdı

İşte Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit ve eşi Fahriye Evcen'in pazar pozu...

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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in pazar pozu rekor kırdı

İşte o poz.

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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in pazar pozu rekor kırdı

Özel hayatıyla da adından söz ettiren Burak Özçivit'in aslen nereli olduğu merak konusu oldu. Peki Burak Özçivit nereli? İşte ünlülerin memleketleri..

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Kuruluş Osman oyuncusu Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in pazar pozu rekor kırdı

Cüneyt Arkın – Eskişehir