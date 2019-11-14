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Kuruluş Osman dizisinin Turgut Alp'i Cengiz Coşkun sevgilisiyle şaşırttı!

Kuruluş Osman dizisinin başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar oyuncular hakkında merak edilenleri internette araştırmaya başladı. Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp karakteri ile milyonları kendisine hayran bırakan Cengiz Coşkun, Kuruluş Osman dizisinde de seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. atv'de başlayacak olan Kuruluş Osman'da Turgut Alp karakterini canlandıracak olan Cengiz Coşkun'un sevgilisi görenleri şaşırttı.

Giriş Tarihi: 14.11.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 11:28
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Kuruluş Osman dizisinin Turgut Alp'i Cengiz Coşkun sevgilisiyle şaşırttı!

Kuruluş Osman'ın Turgut Alp'i yani Cengiz Coşkun ile ilgili en çok merak edilen ünlü oyuncusunun sevgilisi olurken, yıldız ismin sosyal medya adresinden sevgilisiyle yaptığı paylaşım büyük beğeni aldı.

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Kuruluş Osman dizisinin Turgut Alp'i Cengiz Coşkun sevgilisiyle şaşırttı!

atv ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Kuruluş Osman dizisinin Turgut Alp'i sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Diriliş Ertuğrul'da gösterdiği başarılı performans ile hayran kitlesini arttıran ve yakında başlayacak olan Kuruluş Osman dizisinde de boy gösterecek olan Cengiz Coşkun ile ilgili vatandaşların internette araştırmaları devam ediyor.

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Kuruluş Osman dizisinin Turgut Alp'i Cengiz Coşkun sevgilisiyle şaşırttı!

İşte başta Cengiz Coşkun olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen eş ve sevgilileri...

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Kuruluş Osman dizisinin Turgut Alp'i Cengiz Coşkun sevgilisiyle şaşırttı!

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

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Kuruluş Osman dizisinin Turgut Alp'i Cengiz Coşkun sevgilisiyle şaşırttı!

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.