Kuruluş Osman dizisinin Turgut Alp'i Cengiz Coşkun sevgilisiyle şaşırttı!

atv ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Kuruluş Osman dizisinin Turgut Alp'i sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Diriliş Ertuğrul'da gösterdiği başarılı performans ile hayran kitlesini arttıran ve yakında başlayacak olan Kuruluş Osman dizisinde de boy gösterecek olan Cengiz Coşkun ile ilgili vatandaşların internette araştırmaları devam ediyor.