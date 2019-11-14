BİZE ULAŞIN
Kuruluş Osman dizisinin Turgut Alp'i Cengiz Coşkun sevgilisiyle şaşırttı!
Kuruluş Osman dizisinin başlamasına sayılı günler kala vatandaşlar oyuncular hakkında merak edilenleri internette araştırmaya başladı. Diriliş Ertuğrul dizisinde Turgut Alp karakteri ile milyonları kendisine hayran bırakan Cengiz Coşkun, Kuruluş Osman dizisinde de seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. atv'de başlayacak olan Kuruluş Osman'da Turgut Alp karakterini canlandıracak olan Cengiz Coşkun'un sevgilisi görenleri şaşırttı.
Giriş Tarihi: 14.11.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019 11:28
- 1
- 66
- 2
- 66
- 3
- 66
- 4
- 66
- 5
- 66