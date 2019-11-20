Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit bakın nereli

Kuruluş Osman dizisi atv'de seyircisiyle buluştu. Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakterini canlandıran Burak Özçivit hayranları internette yıldız oyuncu ile ilgili merak ettikleri sorulara yanıt aradı. Burak Özçivit ile ilgili aranan soruların başında ise Burak Özçivit nereli sorusu geldi. İşte başta Burak Özçivit olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen memleketleri.