20 Kasım 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit bakın nereli

Kuruluş Osman dizisi atv'de seyircisiyle buluştu. Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakterini canlandıran Burak Özçivit hayranları internette yıldız oyuncu ile ilgili merak ettikleri sorulara yanıt aradı. Burak Özçivit ile ilgili aranan soruların başında ise Burak Özçivit nereli sorusu geldi. İşte başta Burak Özçivit olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen memleketleri.

Giriş Tarihi: 20.11.2019 20:36 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 20:40
  • 1
  • 82
Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit bakın nereli

Kuruluş Osman dizisi ilk bölümüyle atv'de başladı. Milyonların beklediği Kuruluş Osman dizisinde Osman Gazi karakterini canlandıran Burak Özçivit sosyal medyayı salladı. Burak Özçivit hayranları yıldız oyuncu ile ilgili merak ettiklerini internette aramaya başladı. İşte başta Burak Özçivit olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen memleketleri...

  • 2
  • 82
Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit bakın nereli

Esra Bilgiç - Ankara

  • 3
  • 82
Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit bakın nereli

Türkan Şoray - İstanbul

  • 4
  • 82
Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit bakın nereli

Can Yaman - Yugoslavya

  • 5
  • 82
Kuruluş Osman dizisinin Osman Gazi'si Burak Özçivit bakın nereli

Barış Arduç - Ankara