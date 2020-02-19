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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez hakkındaki gerçek dikkat çekti!

Kuruluş Osman dizisinde Bamsı karakterini canlandıran Nurettin Sönmez internet dünyasının en çok arananları arasına girdi. atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da Bamsı Beyrek ile dikkat çeken Nurettin Sönmez, son dönemin konuşulan isimleri arasında yer aldı. Gösterdiği performansla beğeni toplayan ünlü oyuncunun özel hayatı mercek altına alındı. Nurettin Sönmez'in memleketini duyanlar şaşıp kalıyor. İşte birbirinden ünlü oyuncuların ilk kez duyacağınız gerçek memleketleri.

Giriş Tarihi: 19.02.2020 07:47
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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez hakkındaki gerçek dikkat çekti!

Diriliş Ertuğrul dizisindeki rolü Bamsı Beyrek ile Kuruluş Osman'da da yer alan Nurettin Sönmez, sosyal medya kullanıcılarının da dikkatini çekti. Kuruluş Osman izleyicisinin takip ettiği Nurettin Sönmez'in özel hayatı merak konusu oldu. ATV ekranlarındaki Bamsı rolüyle sevilen Sönmez'in aslen nereli olduğu araştırıldı.

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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez hakkındaki gerçek dikkat çekti!

Kuruluş Osman'ın Bamsı Beyrek'i Nurettin Sönmez aslen nereli? İşte ünlülerin memleketleri...

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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez hakkındaki gerçek dikkat çekti!

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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez hakkındaki gerçek dikkat çekti!

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Kuruluş Osman dizisinin Bamsı'sı Nurettin Sönmez hakkındaki gerçek dikkat çekti!

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