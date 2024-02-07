Kuruluş Osman dizisinin Bala Hatun’u Özge Törer erkek kardeşiyle poz verdi! İki kardeşin benzerliği pes dedirtti

Yeni sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kuruluş Osman dizisi, başrolünde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimleri barındırıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin Bala Hatun'u gerçek kardeşiyle gündem oldu. İkilinin benzerliği pes dedirtecek cinsten.