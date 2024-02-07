07 Şubat 2024, Çarşamba
Kuruluş Osman dizisinin Bala Hatun'u Özge Törer erkek kardeşiyle poz verdi! İki kardeşin benzerliği pes dedirtti
ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da 'Bala Hatun' karakterini canlandıran Özge Törer, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Güzelliğiyle göz dolduran Törer'in hayatı hakkında araştırma yapanlar, erkek kardeşini görünce şaşkına döndü. İki kardeşin benzerliği sosyal medyada gündem oldu. İşte, Özge Törer'in kardeşi...
Giriş Tarihi: 07.02.2024 12:11 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 12:11
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