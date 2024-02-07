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Haberler Galeri Kuruluş Osman dizisinin Bala Hatun'u Özge Törer erkek kardeşiyle poz verdi! İki kardeşin benzerliği pes dedirtti

Kuruluş Osman dizisinin Bala Hatun'u Özge Törer erkek kardeşiyle poz verdi! İki kardeşin benzerliği pes dedirtti

ATV'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'da 'Bala Hatun' karakterini canlandıran Özge Törer, hayranları tarafından yakından takip ediliyor. Güzelliğiyle göz dolduran Törer'in hayatı hakkında araştırma yapanlar, erkek kardeşini görünce şaşkına döndü. İki kardeşin benzerliği sosyal medyada gündem oldu. İşte, Özge Törer'in kardeşi...

Giriş Tarihi: 07.02.2024 12:11 Güncelleme Tarihi: 07.02.2024 12:11
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Kuruluş Osman dizisinin Bala Hatun’u Özge Törer erkek kardeşiyle poz verdi! İki kardeşin benzerliği pes dedirtti

Yeni sezonuyla da milyonları ekran başına kilitlemeyi başaran Kuruluş Osman dizisi, başrolünde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimleri barındırıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin Bala Hatun'u gerçek kardeşiyle gündem oldu. İkilinin benzerliği pes dedirtecek cinsten.

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Kuruluş Osman dizisinin Bala Hatun’u Özge Törer erkek kardeşiyle poz verdi! İki kardeşin benzerliği pes dedirtti

Kuruluş Osman'da canlandırdığı Bala Hatun rolüyle ekranın en sevilen isimlerinden olan Özge Törer sosyal medyanın da gündemine oturdu.

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Kuruluş Osman dizisinin Bala Hatun’u Özge Törer erkek kardeşiyle poz verdi! İki kardeşin benzerliği pes dedirtti

Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Törer özel hayatıyla da yakın takibe alındı.

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Kuruluş Osman dizisinin Bala Hatun’u Özge Törer erkek kardeşiyle poz verdi! İki kardeşin benzerliği pes dedirtti

Güzel oyuncunun ise kardeşi görenleri şaşırttı. İşte Özge Törer ve birçok ünlü ismin kardeşleri...

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Kuruluş Osman dizisinin Bala Hatun’u Özge Törer erkek kardeşiyle poz verdi! İki kardeşin benzerliği pes dedirtti

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