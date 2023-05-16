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Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey, Köprühisarı’ı fethedebilecek mi?

atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 17 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 126. Bölümünde Osman Bey, idama götürülürken bile umutludur. Bala Hatun, Gazan Han'ın komutanı ve manevi kızı Esrigün'ü karşılarken, Malhun Hatun ise Kargın obasına yardıma gidecektir.

Giriş Tarihi: 16.05.2023 14:41 Güncelleme Tarihi: 16.05.2023 14:41
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Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey, Köprühisarı’ı fethedebilecek mi?

126.Bölüm:

AKTEMUR BEY VE KARGIN OBASININ AKIBETİ NE OLACAK?

Bursa Tekfuru Valens gözünü karartmıştır, bütün Türk'leri yeryüzünden silecektir. Birçok Türkmen obasına baskın verir.

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Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey, Köprühisarı’ı fethedebilecek mi?

Kargın obasına ize bizzat kendisi baskına gider. Her yer yangın yeridir, Alçiçek ve obalılar çadır içinde sıkışmıştır.

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Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey, Köprühisarı’ı fethedebilecek mi?

Nasıl kurtulacaklardır? Tekfur Valens'e karşı bir başına mücadele veren Aktemur ağır bir kılıç darbesi alır. Kargın obasının ve Aktemur'un akıbeti ne olacaktır?

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Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey, Köprühisarı’ı fethedebilecek mi?

MALHUN HATUN, KARGIN OBASININ İMDADINA YETİŞEBİLECEK Mİ?

Kargın obasına yapılan baskını haber alan Malhun Hatun derhal yardıma gidecektir. Malhun Hatun ve alplar Kargın obasına yetişebilecek midir?

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Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey, Köprühisarı’ı fethedebilecek mi?

OSMAN BEY VE SULTAN MESUD İPİN UCUNDA!

Osman Bey ve Sultan Mesud, İsmihan Sultan tarafından yakalanıp zindana atılırlar. Fakat Osman Bey yenilgiyi kabul etmeyecektir, aklından nasıl bir oyun geçmektedir?