Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey, Köprühisarı’ı fethedebilecek mi?

atv ekranındaki dördüncü sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören 'Kuruluş Osman'ın 17 Mayıs Çarşamba akşamı yayınlanacak olan 126. Bölümünde Osman Bey, idama götürülürken bile umutludur. Bala Hatun, Gazan Han'ın komutanı ve manevi kızı Esrigün'ü karşılarken, Malhun Hatun ise Kargın obasına yardıma gidecektir.