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Haberler Galeri Kuruluş Osman bu akşam var mı? ATV Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV yayın akışı

Kuruluş Osman bu akşam var mı? ATV Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV yayın akışı

Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman dizinini bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Koronavirüs nedeniyle birçok dizi tatile girmişti. Kuruluş Osman takipçileri yeni bölüm detaylarını araştırıyor. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı? ATV Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 8 Nisan ATV yayın akışı...

Giriş Tarihi: 08.04.2020 11:44 Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 11:52
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Kuruluş Osman bu akşam var mı? ATV Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV yayın akışı

Kuruluş Osman bu akşam var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman? Yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'ın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Dizinin son bölümünde yaşanan gelişmelerin ardından yeni bölümde neler olacağı araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bazı diziler çekimlere ara vermişti. Peki, Kuruluş Osman bu akşam var mı? ATV Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 8 Nisan ATV yayın akışı...

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Kuruluş Osman bu akşam var mı? ATV Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV yayın akışı

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman'ın yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümünün ne zaman ekranlara geleceği konusunda herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Kuruluş Osman bu akşam var mı? ATV Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV yayın akışı

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Osman Bey, Moğol-Bizans ittifakına engel olabilecek mi? Dündar, Osman Bey'e karşı nasıl bir plan kuracak? Moğolların desteğini arkasına alan Alişar, uç bölgesinde otoritesini yeniden kurabilecek mi? Balgay intikam için neler yapacak? Gündüz Bey, beylik görevinde nasıl zorluklar bekliyor.

SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Kuruluş Osman bu akşam var mı? ATV Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV yayın akışı

8 NİSAN ATV YAYIN AKIŞI

14.00 Beni Bırakma
16.20 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Malefiz - Yabancı Sinema
21.55 Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti - Yabancı Sinema
00.30 Son Durak

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Kuruluş Osman bu akşam var mı? ATV Kuruluş Osman 18. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? ATV yayın akışı

KURULUŞ OSMAN EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU!

Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelen Kuruluş Osman, yayınlandığı yeni bölümüyle Tüm Kişiler'de % 17,16 izlenme oranı ve % 30,66 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.