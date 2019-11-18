Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir? Bala Hatun rolünde Kuruluş Osman'da Özge Törer yer alacak
Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diriliş Osman'ın devamı olarak ekranlara gelecek olan Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in canlandıracağı belli oldu. Peki Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakterine hayat verecek olan Özge Törer kimdir? Burak Özçivit ile birlikte ekran karşısına çıkacak olan Özge Törer'in özel hayatı mercek altına alındı.
Giriş Tarihi: 18.11.2019 16:38Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 16:55