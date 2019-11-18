Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir? Bala Hatun rolünde Kuruluş Osman'da Özge Törer yer alacak

Kuruluş Osman'da Bala Hatun'a hayat verecek olan Özge Törer'in Burak Özçivit ile nasıl bir ikili olacağı şimdiden merak konusu oldu. Ekran karşısında uyumlu olup olamayacakları merak konusu olan Özge Törer'in boyu araştırıldı. Peki Özge Törer'in boyu kaç? İşte ünlülerin boyları...