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Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir? Bala Hatun rolünde Kuruluş Osman'da Özge Törer yer alacak

Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diriliş Osman'ın devamı olarak ekranlara gelecek olan Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in canlandıracağı belli oldu. Peki Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakterine hayat verecek olan Özge Törer kimdir? Burak Özçivit ile birlikte ekran karşısına çıkacak olan Özge Törer'in özel hayatı mercek altına alındı.

Giriş Tarihi: 18.11.2019 16:38 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019 16:55
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Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir? Bala Hatun rolünde Kuruluş Osman'da Özge Törer yer alacak

Kuruluş Osman dizisi ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Diriliş Osman'ın devamı olarak ekranlara gelecek olan Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer'in canlandıracağı belli oldu. Peki Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakterine hayat verecek olan Özge Törer kimdir?

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Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir? Bala Hatun rolünde Kuruluş Osman'da Özge Törer yer alacak

Burak Özçivit ile birlikte ekran karşısına çıkacak olan Özge Törer'in özel hayatı mercek altına alındı.

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Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir? Bala Hatun rolünde Kuruluş Osman'da Özge Törer yer alacak

RABİ'A BALA HATUN KİMDİR?

Rabia Bala Hatun, Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşidir.

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Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir? Bala Hatun rolünde Kuruluş Osman'da Özge Törer yer alacak

Bala Hatun aynı zamanda Şeyh Edebali'nin kızıdır.

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Kuruluş Osman Bala Hatun kimdir? Bala Hatun rolünde Kuruluş Osman'da Özge Törer yer alacak

Kuruluş Osman'da Bala Hatun'a hayat verecek olan Özge Törer'in Burak Özçivit ile nasıl bir ikili olacağı şimdiden merak konusu oldu. Ekran karşısında uyumlu olup olamayacakları merak konusu olan Özge Törer'in boyu araştırıldı. Peki Özge Törer'in boyu kaç? İşte ünlülerin boyları...