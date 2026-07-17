Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ıydı! Oktay Kaynarca: "Ölemedim abi ben"

Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Süleyman Çakır karakteriyle hafızalara kazınan Oktay Kaynarca, konuk olduğu "Murat Yeter'le Folk Sohbetleri" programında yıllardır unutulmayan karaktere gösterilen ilgiyi ve gençlik yıllarında kamyon fabrikasında çalışıp kovulduğu dönemi anlattı.

Kaynarca, Süleyman Çakır karakterinin aradan geçen yıllara rağmen hâlâ büyük ilgi gördüğünü belirterek, karakterin 8 Nisan 2004'te yayınlanan ölüm sahnesinin ardından her yıl aynı tarihte sosyal medyada yeniden gündem olduğunu söyledi.

"HER 8 NİSAN'DA YENİDEN GÜNDEM OLUYOR"

"8 Nisan günlerinde sabahtan kalkıp bakıyorum, o gün yine kıyamet kopuyor, karışıyor ortalık. Ben de katkıda bulunuyorum, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Ölemedim abi ben, bir türlü ölemiyorum."

Söz konusu ilginin yıllardır devam ettiğini belirten Kaynarca, şu ifadeleri kullandı:

Hayranlarının gıyabında cenaze namazı kıldığını ve helva dağıttığını ifade eden oyuncu, gördüğü ilgi karşısında şaşkınlığını dile getirdi.

Dizideki ölüm sahnesinin üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen Süleyman Çakır karakteri, her 8 Nisan'da sosyal medyada binlerce paylaşımın konusu olmaya devam ediyor.

KAMYON FABRİKASINDA ÇALIŞTIM, KOVDULAR

Hürriyet'in haberine göre, programda gençlik yıllarından da bahseden Kaynarca, lise döneminde başarısız bir öğrenci olduğunu ve ailesinin kendisini disipline etmek amacıyla bir kamyon fabrikasında işe verdiğini anlattı.

Yaklaşık altı ay boyunca elektrik hattında çalıştığını söyleyen Kaynarca, o günleri şu sözlerle anlattı:

"Kamyon fabrikasında elektrik hattında işe girdim. Tulumları giyip 6 ay çalıştım. Ama yaptığım gırgır şamata yüzünden banttan kamyon çıkmıyordu, iş yürümüyordu. En sonunda 'Alın bunu buradan' diyerek beni kovdular."