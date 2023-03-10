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Kurtlar Vadisi'nin Polat’ı Necati Şaşmaz'a yıllar acımadı! Son hali sosyal medyayı salladı

Kurtlar Vadisi dizisiyle bir döneme damgasını vuran Necati Şaşmaz son haliyle gündeme oturdu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Şaşmaz sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Instagram'ı aktif kullanmayan isimlerden olan Şaşmaz'ı görenler, "Kaç yaşındasın usta, yıllar acımamış" , "Yaşlanmışsın" gibi yorumları yaptı.

Giriş Tarihi: 10.03.2023 12:51 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 12:51
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Kurtlar Vadisi’nin Polat’ı Necati Şaşmaz’a yıllar acımadı! Son hali sosyal medyayı salladı

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan Necati Şaşmaz son haliyle sosyal medyayı salladı.

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Kurtlar Vadisi’nin Polat’ı Necati Şaşmaz’a yıllar acımadı! Son hali sosyal medyayı salladı

2022'nin kasım ayında katıldığı programda uzun süredir konuşulan 'Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak' iddialarına da açıklık getiren oyuncu, "Şu anda hazırlık içerisindeyim. Sanırım Ocak ayını görürüz başlamak için" diyerek sevenlerini heyecanlandırmıştı.

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Kurtlar Vadisi’nin Polat’ı Necati Şaşmaz’a yıllar acımadı! Son hali sosyal medyayı salladı

POLAT ALEMDAR'A YORUM YAĞDI

Necati Şaşmaz şimdi de son haliyle dikkat çekti. Gözlerden uzak yaşamaya tercih eden Necati Şaşmaz'ın son haline "Yıllanmış şarap gibisin", "Kral yaşlanmışsın", "Polat senin de saçlar beyazladı" yorumları geldi.

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Kurtlar Vadisi’nin Polat’ı Necati Şaşmaz’a yıllar acımadı! Son hali sosyal medyayı salladı

İşte son hali…

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Kurtlar Vadisi’nin Polat’ı Necati Şaşmaz’a yıllar acımadı! Son hali sosyal medyayı salladı

2012 - 2021 yılları arasında Nagehan Kaşıkçı ile evli olan, bu evlilikten de Ali Nadir ve Yusuf Emir adında iki erkek evlada sahip olan Necati Şaşmaz geçtiğimiz aylarda ilk kez çocuklarını paylaşmıştı.