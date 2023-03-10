10 Mart 2023, Cuma
Kurtlar Vadisi'nin Polat’ı Necati Şaşmaz'a yıllar acımadı! Son hali sosyal medyayı salladı
Kurtlar Vadisi dizisiyle bir döneme damgasını vuran Necati Şaşmaz son haliyle gündeme oturdu. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Şaşmaz sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Instagram'ı aktif kullanmayan isimlerden olan Şaşmaz'ı görenler, "Kaç yaşındasın usta, yıllar acımamış" , "Yaşlanmışsın" gibi yorumları yaptı.
Giriş Tarihi: 10.03.2023 12:51 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 12:51
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