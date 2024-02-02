Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı son hali herkesi şaşırttı! Necati Şaşmaz'a yıllar hiç acımamış! 21 yıl sonra yeni film çekiminde...

Türk televizyon tarihinde iz bırakan dizilerden biri olan "Kurtlar Vadisi," başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla bir kez daha gündeme geldi. Şaşmaz, dizinin yeni sezonunun bir dijital platformda yayınlanacağını duyurarak hayranlarını heyecanlandırdı. Uzun süredir ekranda olmayan Necati Şaşmaz son haliyle de merak konusu oluyor. İşte haberin detayları...