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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı son hali herkesi şaşırttı! Necati Şaşmaz'a yıllar hiç acımamış! 21 yıl sonra yeni film çekiminde...

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı son hali herkesi şaşırttı! Necati Şaşmaz'a yıllar hiç acımamış! 21 yıl sonra yeni film çekiminde...

Türk televizyon tarihinde iz bırakan dizilerden biri olan "Kurtlar Vadisi," başrol oyuncusu Necati Şaşmaz'ın geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla bir kez daha gündeme geldi. Şaşmaz, dizinin yeni sezonunun bir dijital platformda yayınlanacağını duyurarak hayranlarını heyecanlandırdı. Uzun süredir ekranda olmayan Necati Şaşmaz son haliyle de merak konusu oluyor. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 02.02.2024 13:34 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 13:35
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Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı son hali herkesi şaşırttı! Necati Şaşmaz’a yıllar hiç acımamış! 21 yıl sonra yeni film çekiminde...

Necati Şaşmaz, "Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı "Polat Alemdar" karakteriyle Türk televizyon tarihine damga vurmuş, unutulmaz bir oyunculuk sergilemişti. "Kurtlar Vadisi: Kaos" ile ekranlara dönmeye hazırlanan Necati Şaşmaz'ın son hali merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı son hali herkesi şaşırttı! Necati Şaşmaz’a yıllar hiç acımamış! 21 yıl sonra yeni film çekiminde...

Son olarak 2017 yılında Kurtlar Vadisi Vatan filminde rol alan Necati Şaşmaz'ın son hali sosyal medyada hızlıca yayıldı.

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Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı son hali herkesi şaşırttı! Necati Şaşmaz’a yıllar hiç acımamış! 21 yıl sonra yeni film çekiminde...

Şaşmaz'ın son haline "Polat çökmüşsün", "Abi ne bu hal", "Polat abiye sıcaklar iyi gelmemiş" yorumları yağdı. İşte şaşırtan değişimi...

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Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı son hali herkesi şaşırttı! Necati Şaşmaz’a yıllar hiç acımamış! 21 yıl sonra yeni film çekiminde...

Öte yandan, Kurtlar Vadisi" dizisinin izleyicileri için unutulmaz bir karakter olan Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz "Kaos "ekibi ile fotoğraf paylaştı. Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin oyuncu kadrosu resmi olarak duyurulmadı.

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Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı son hali herkesi şaşırttı! Necati Şaşmaz’a yıllar hiç acımamış! 21 yıl sonra yeni film çekiminde...

Necati Şaşmaz