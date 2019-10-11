Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu yıllar sonra görüntülendi!

Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Polat Alemdar'ı canlandıran Necati Şaşmaz kısa süre içerisinde çok büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Dizinin birçok isimde Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Filistin, Kurtlar Vadisi Gladio ve son olarak Kurtlar Vadisi Vatan sinema filmleri de en az dizi kadar ilgi gördü. Kurtlar Vadisi serisinin eski bölümleri internet ortamında ilgiyle hala takip ediliyor. Öte yandan Necati Şaşmaz'ın hayatındaki en değerli varlığı, oğlu merak ediliyor. Necati Şaşmaz'ın oğlu, görenleri şaşkınlık içinde bıraktı. Yıllar sonra ilk kez kameralara çıkan Necati Şaşmaz'ın küçük oğlunu görenler, fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu. İşte Necati Şaşmaz'ın oğlunun o fotoğrafı ve bazı ünlülerin çocukları... .

Giriş Tarihi: 11.10.2019 11:12 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 11:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





