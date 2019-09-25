Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu görenleri şaşkına çevirdi!

Bir döneme damgasını vuran efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz namıdiğer Polat Alemdar. Dizinin adıyla birçok film yapan Necati Şaşmaz, hafızalardaki tazeliğini koruyor. Hayran kitlesi hiç düşmeyen Necati Şaşmaz'ın özel hayatıyla ilgili haberler, hayranlarını yakından ilgilendiriyor. Polat Alemdar'ın küçük oğlunu görenler şaşkına dönüyor. İşte birbirinden ünlü kişilerin kameralarda uzak duran çocukları...

Giriş Tarihi: 25.09.2019 20:09 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 20:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





