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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu görenleri şaşkına çevirdi!

Bir döneme damgasını vuran efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz namıdiğer Polat Alemdar. Dizinin adıyla birçok film yapan Necati Şaşmaz, hafızalardaki tazeliğini koruyor. Hayran kitlesi hiç düşmeyen Necati Şaşmaz'ın özel hayatıyla ilgili haberler, hayranlarını yakından ilgilendiriyor. Polat Alemdar'ın küçük oğlunu görenler şaşkına dönüyor. İşte birbirinden ünlü kişilerin kameralarda uzak duran çocukları...

Giriş Tarihi: 25.09.2019 20:09 Güncelleme Tarihi: 25.09.2019 20:09
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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu görenleri şaşkına çevirdi!

Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle herkesi kendisine hayran bırakan oyuncu Necati Şaşmaz'ın anaokulundan mezun olan oğlu Ali Nadir Şaşmaz, babasına benzerliğiyle dikkat çekti.

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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu görenleri şaşkına çevirdi!

İşte Necati Şaşmaz ve diğer ünlü isimlerin çocukları...

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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu görenleri şaşkına çevirdi!

NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT

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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu görenleri şaşkına çevirdi!

NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT

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Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın oğlu görenleri şaşkına çevirdi!
NURGÜL YEŞİLÇAY VE OĞLU OSMAN NEJAT