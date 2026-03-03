Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın çocukları büyüdü! İşte sır gibi sakladığı oğulları...
Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi dizisinin efsane ismi Necati Şaşmaz, dizinin final yapmasının ardından gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı. Saçlarına düşen aklarla dikkat çeken Şaşmaz, gözlerden uzak büyüttüğü çocuklarıyla verdiği pozlarla gündem oldu.
Özgü Namal'dan Gürkan Uygun'a, Selçuk Yöntem'den Oktay Kaynarca'ya kadar dev kadrosuyla hafızalara kazınan "Kurtlar Vadisi" dizi, Türk televizyon tarihine damga vurmuş yapımlarından birisi...
"Polat Alemdar" karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Necati Şaşmaz'ın hayatı, yeniden ekranlara döneceğine yönelik iddialar sonrası mercek altına alındı.
Gözlerden uzak yaşayan ve saçlarına aklar düştüğü görülen usta oyuncu, 2012 - 2021 yılları arasında Nagehan Kaşıkçı ile evli kalmıştı. İkilinin Ali Nadir ve Yusuf Emir adında iki oğlu dünyaya gelmişti.
Geçtiğimiz aralık ayında 54. yaş gününü kutlayan ünlü isim, kural bozarak, sır gibi sakladığı çocuklarıyla birlikte poz vermişti.
KÜÇÜK POLATLAR BÜYÜDÜ
O kareler ise yeniden gündeme geldi. Ali Nadir ve Yusuf Emir, son halleriyle görenleri şaşırttı.
Usta oyuncunun takipçilerinden de yorumlar geldi. İşte o yorumlardan bazıları:
"Küçük Polatlar büyümüş!"
"Kocaman olmuşlar"
"Zaman su gibi akıp gitmiş"