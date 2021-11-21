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Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un mutlu günü! Güzel haberi eşi Şebnem Ceylan paylaştı
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun ve eşi Şebnem Ceylan Uygun çiftinden müjdeli haber geldi. 3. kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Gürkan Uygun ve eşi Şebnem Ceylan Uygun, bebeklerinin fotoğrafını da paylaştı. İşte bebeğin cinsiyeti ve ilk fotoğrafı...