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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un mutlu günü! Güzel haberi eşi Şebnem Ceylan paylaştı

Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun'un mutlu günü! Güzel haberi eşi Şebnem Ceylan paylaştı

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun ve eşi Şebnem Ceylan Uygun çiftinden müjdeli haber geldi. 3. kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Gürkan Uygun ve eşi Şebnem Ceylan Uygun, bebeklerinin fotoğrafını da paylaştı. İşte bebeğin cinsiyeti ve ilk fotoğrafı...

Giriş Tarihi: 21.11.2021 16:20
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Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun’un mutlu günü! Güzel haberi eşi Şebnem Ceylan paylaştı

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Memati karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Gürkan Uygun ve eşi Şebnem Uygun üçüncü çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.

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Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun’un mutlu günü! Güzel haberi eşi Şebnem Ceylan paylaştı

Yakışıklı oyuncu Gürkan Uygun, bir dönem ekranların dikkat çeken yarışmalarından olan BBG ile ünlenen Şebnem Ceylan ile 2008 yılında hayatını birleştirmişti.

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Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun’un mutlu günü! Güzel haberi eşi Şebnem Ceylan paylaştı

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Gürkan Uygun ve Şebnem Uygun çifrinden müjdeli haber geldi.

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Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun’un mutlu günü! Güzel haberi eşi Şebnem Ceylan paylaştı

Bir kız ve bir erkek evlatları olan Gürkan Uygun ve Şebnem Uygun çifti ikinci oğullarını da kucağına aldı.

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Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun’un mutlu günü! Güzel haberi eşi Şebnem Ceylan paylaştı

Şebnem Uygun paylaşımında "Hoş geldin oğlum" notuna da yer verdi.