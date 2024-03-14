14 Mart 2024, Perşembe
Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun son haliyle dikkat çekti! 'Bu şehir girdap gülüm' şarkısını tekrar seslendirdi
Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakteriyle hafızalara kazınan Gürkan Uygun, son haliyle gündem olmuştu. Ünlü oyuncu yıllar önce dizide seslendirdiği 'Bu Şehir Girdap Gülüm' şarkısını yeniden söyledi. Uygun, sosyal medyada kısa sürede yankı uyandıran performansıyla hayranlarından tam not aldı. İşte Gürkan Uygun'un duyanları hayran bırakan paylaşımı...
Giriş Tarihi: 14.03.2024 11:13
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