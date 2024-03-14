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Kurtlar Vadisi'nin Memati'si Gürkan Uygun son haliyle dikkat çekti! 'Bu şehir girdap gülüm' şarkısını tekrar seslendirdi

Kurtlar Vadisi dizisinde Memati karakteriyle hafızalara kazınan Gürkan Uygun, son haliyle gündem olmuştu. Ünlü oyuncu yıllar önce dizide seslendirdiği 'Bu Şehir Girdap Gülüm' şarkısını yeniden söyledi. Uygun, sosyal medyada kısa sürede yankı uyandıran performansıyla hayranlarından tam not aldı. İşte Gürkan Uygun'un duyanları hayran bırakan paylaşımı...

Giriş Tarihi: 14.03.2024 11:13
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Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun son haliyle dikkat çekti! ’Bu şehir girdap gülüm’ şarkısını tekrar seslendirdi

Türk televizyon tarihinin en sevilen dizilerinden Kurtlar Vadisi, günümüzde hala izlenmekte. Efsane dizisi şimdilerde oyuncularının yıllar içindeki değişimleriyle gündem oluyor. Özellikle Memati akrakterini canlandıran Gürkan Uygun son haliyle görenleri şaşırtıyor.

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Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun son haliyle dikkat çekti! ’Bu şehir girdap gülüm’ şarkısını tekrar seslendirdi

1974 yılında İzmit'te doğan Gürkan Uygun, Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi'nde "Memati" karakteriyle hafızalara kazındı. Kurtlar Vadisi'nde 9 yıl boyunca canlandırdığı bu rolle izleyicilerin kalbinde taht kuran Uygun, Tatlı Kaçıklar, Böyle mi Olacaktı, Yedi Numara, Deli Yürek, Payitaht Abdülhamit, Uyanış: Büyük Selçuklu, ve Teşkilat gibi dizilerde de başarılı performanslar sergiledi.

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Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun son haliyle dikkat çekti! ’Bu şehir girdap gülüm’ şarkısını tekrar seslendirdi

Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca, Özgü Namal, Raci Şaşmaz, Kenan Çoban ve Gürkan Uygun gibi isimlerin başrollerini paylaştığı dizide Memati karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Gürkan Uygun, dizide seslendirdiği "Bu Şehir Girdap Gülüm" şarkısını yıllar sonra yeniden seslendirdi.

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Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun son haliyle dikkat çekti! ’Bu şehir girdap gülüm’ şarkısını tekrar seslendirdi

Uygun, performansıyla hayranlarını geçmişe götürdü. Sesi oldukça beğenilen Gürkan Uygun'a sosyal medya kullanıcılarından "Özlemişiz", "Çok iyi abi" gibi yorumlar geldi.

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Kurtlar Vadisi’nin Memati’si Gürkan Uygun son haliyle dikkat çekti! ’Bu şehir girdap gülüm’ şarkısını tekrar seslendirdi

İşte Gürkan Uygun başta olmak üzere ünlülerin son halleri...