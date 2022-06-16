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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi’nin İskender’i Musa Uzunlar ile Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus gündem oldu!

Kurtlar Vadisi’nin İskender’i Musa Uzunlar ile Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus gündem oldu!

SON DAKİKA: Ünlü tiyatrocu Musa Uzunlar, Kurtlar Vadisi Pusu'da İskender Büyük rolüyle ve dizi dünyasını sallayan oyunculuğuyla akıllara kazındı. Necati Şaşmaz'ın Polat rolüyle yer aldığı efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde iki ismin çekişmesi ise diziyi takip edenlerin en çok izlediği sahneler arasında yer alıyor. Diğer yandan Musa Uzunlar'ın Fenerbahçe'nin Portekizli yeni teknik direktörü Jorge Jesus'a benzerliği tekrardan magazin dünyasının en çok konuşulan konuları arasında girdi. Ayrıca, Musa Uzunlar'ın sosyal medyadaki doğa ile iç içe pozları ve son hali de gündeme bomba gibi düştü. İşte magazin haberimizin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.06.2022 23:59 Güncelleme Tarihi: 17.06.2022 01:05
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Kurtlar Vadisi’nin İskender’i Musa Uzunlar ile Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus gündem oldu!

Kurtlar Vadisi Pusu'nun akıllara kazınan karakterlerinden İskender Büyük, Musa Uzunlar tarafından oynanmış ve ünlü oyuncuya şöhret kapısını aralamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurtlar Vadisi’nin İskender’i Musa Uzunlar ile Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus gündem oldu!

Kurtlar Vadisi'nden sonra Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinde de rol alan Musa Uzunlar, uzun süredir ekrandan uzaktaydı.

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Kurtlar Vadisi’nin İskender’i Musa Uzunlar ile Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus gündem oldu!

MUSA UZUNLAR'IN SON HALİ ŞOKE ETTİ

Diğer yandan Musa Uzunlar'ın Fenerbahçe'nin Portekizli yeni teknik direktörü Jorge Jesus'a benzerliğiyle tekrardan magazin dünyasının en çok konuşulan konuları arasında girdi.

Ayrıca, Musa Uzunlar'ın sosyal medyadaki doğa ile iç içe pozları ve son hali de gündeme bomba gibi düştü.

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Kurtlar Vadisi’nin İskender’i Musa Uzunlar ile Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus gündem oldu!

İŞTE ÜNLÜLERİN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ

Seray Sever

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Kurtlar Vadisi’nin İskender’i Musa Uzunlar ile Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus gündem oldu!

Müge Ulusoy