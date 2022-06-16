Kurtlar Vadisi’nin İskender’i Musa Uzunlar ile Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus gündem oldu!

SON DAKİKA: Ünlü tiyatrocu Musa Uzunlar, Kurtlar Vadisi Pusu'da İskender Büyük rolüyle ve dizi dünyasını sallayan oyunculuğuyla akıllara kazındı. Necati Şaşmaz'ın Polat rolüyle yer aldığı efsane dizi Kurtlar Vadisi'nde iki ismin çekişmesi ise diziyi takip edenlerin en çok izlediği sahneler arasında yer alıyor. Diğer yandan Musa Uzunlar'ın Fenerbahçe'nin Portekizli yeni teknik direktörü Jorge Jesus'a benzerliği tekrardan magazin dünyasının en çok konuşulan konuları arasında girdi. Ayrıca, Musa Uzunlar'ın sosyal medyadaki doğa ile iç içe pozları ve son hali de gündeme bomba gibi düştü. İşte magazin haberimizin detayları...