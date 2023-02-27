Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan'ını gören şaştı kaldı! Erhan Ufak'ı son hali olay oldu

Kurtlar Vadisi bir döneme damgasını vuran yapımlardan olurken dizinin oyuncuları da hafızalara kazındı. Güllü Erhan karakteriyle gönülleri fetheden Erhan Ufak'ın son halini görenler ise şaştı kaldı. Verdiği kilolar ile dikkat çeken Güllü Erhan değişimiyle ağızları açık bıraktı. İşte son hali...