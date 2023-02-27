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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan'ını gören şaştı kaldı! Erhan Ufak'ı son hali olay oldu

Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan'ını gören şaştı kaldı! Erhan Ufak'ı son hali olay oldu

Kurtlar Vadisi bir döneme damgasını vuran yapımlardan olurken dizinin oyuncuları da hafızalara kazındı. Güllü Erhan karakteriyle gönülleri fetheden Erhan Ufak'ın son halini görenler ise şaştı kaldı. Verdiği kilolar ile dikkat çeken Güllü Erhan değişimiyle ağızları açık bıraktı. İşte son hali...

Giriş Tarihi: 27.02.2023 13:00 Güncelleme Tarihi: 27.02.2023 13:00
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Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ını gören şaştı kaldı! Erhan Ufak’ı son hali olay oldu

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Güllü Erhan karakteriyle hafızalara kazınan Erkan Ufak son haliyle şaşkına çevirdi.

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Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ını gören şaştı kaldı! Erhan Ufak’ı son hali olay oldu

Uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Ufak 2017 yılında geçirdiği tüp mide ameliyatı sonrası 55 kilo vererek adeta başka birine dönüşmüş.

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Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ını gören şaştı kaldı! Erhan Ufak’ı son hali olay oldu

Sempatik ve komik halleri ile herkesin beğenisini toplayan Güllü Erhan şimdilerde Azerbaycan'da kurduğu Türk Sanat Akademisi'yle meşgul oluyor.

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Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ını gören şaştı kaldı! Erhan Ufak’ı son hali olay oldu

İşte Erhan Ufak'ın son hali...

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Kurtlar Vadisi’nin Güllü Erhan’ını gören şaştı kaldı! Erhan Ufak’ı son hali olay oldu

Engin Akyürek