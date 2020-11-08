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08 Kasım 2020, Pazar
Haberler Galeri Kurtlar Vadisi'nin efsanesi Necati Şaşmaz şaşkınlık yarattı! O halini görenler gözlerine inanmadı! Yıllar bakın onu nasıl değiştirmiş!
Kurtlar Vadisi'nin efsanesi Necati Şaşmaz şaşkınlık yarattı! O halini görenler gözlerine inanmadı! Yıllar bakın onu nasıl değiştirmiş!
Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Pusu, Kurtlar Vadisi Filistin ve Kurtlar Vadisi Vatan'da Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz herkesi şaşırttı. Dizide gösterdiği başarılı performansla herkesi kendisine hayran bırakan Necati Şaşmaz'ın yıllar sonraki halini görenler gözlerine inanamadı.
Giriş Tarihi: 08.11.2020 13:56 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 14:07