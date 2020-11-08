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Haberler Galeri Kurtlar Vadisi'nin efsanesi Necati Şaşmaz şaşkınlık yarattı! O halini görenler gözlerine inanmadı! Yıllar bakın onu nasıl değiştirmiş!

Kurtlar Vadisi'nin efsanesi Necati Şaşmaz şaşkınlık yarattı! O halini görenler gözlerine inanmadı! Yıllar bakın onu nasıl değiştirmiş!

Kurtlar Vadisi, Kurtlar Vadisi Irak, Kurtlar Vadisi Pusu, Kurtlar Vadisi Filistin ve Kurtlar Vadisi Vatan'da Polat Alemdar karakterini canlandıran Necati Şaşmaz herkesi şaşırttı. Dizide gösterdiği başarılı performansla herkesi kendisine hayran bırakan Necati Şaşmaz'ın yıllar sonraki halini görenler gözlerine inanamadı.

Giriş Tarihi: 08.11.2020 13:56 Güncelleme Tarihi: 08.11.2020 14:07
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Kurtlar Vadisi'nin efsanesi Necati Şaşmaz şaşkınlık yarattı! O halini görenler gözlerine inanmadı! Yıllar bakın onu nasıl değiştirmiş!

Türk dizi tarihine adını altın harflerle yazdıran Kurtlar Vadisi dizisinin yıldızları, halen daha hafızalardaki yerini koruyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurtlar Vadisi'nin efsanesi Necati Şaşmaz şaşkınlık yarattı! O halini görenler gözlerine inanmadı! Yıllar bakın onu nasıl değiştirmiş!

Dizinin en önemli karakteri olan Polat Alemdarı canlandıran Necati Şaşmaz'ın o hali büyük şaşkınlık yarattı. İşte bir döneme damgasını vuran ünlülerin inanılmaz değişimleri...

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Kurtlar Vadisi'nin efsanesi Necati Şaşmaz şaşkınlık yarattı! O halini görenler gözlerine inanmadı! Yıllar bakın onu nasıl değiştirmiş!

Seray Sever

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Kurtlar Vadisi'nin efsanesi Necati Şaşmaz şaşkınlık yarattı! O halini görenler gözlerine inanmadı! Yıllar bakın onu nasıl değiştirmiş!

Müge Ulusoy

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Kurtlar Vadisi'nin efsanesi Necati Şaşmaz şaşkınlık yarattı! O halini görenler gözlerine inanmadı! Yıllar bakın onu nasıl değiştirmiş!

Sönmez Atasoy